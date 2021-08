Mise à jour majeure sur la saison 3 de “Umbrella Academy”

Dans une nouvelle vidéo Instagram, le casting de la Umbrella Academy de Netflix a confirmé qu’ils avaient terminé le tournage de la saison trois. L’émission de science-fiction sur la famille surpuissante Hargreeve est basée sur les bandes dessinées et les romans graphiques primés Eisner créés et écrits par le leader de My Chemical Romance, Gerard Way, et est devenu un succès pour le service de streaming. Le showrunner Steve Blackman a partagé la vidéo du casting sur son Instagram, et d’après le bruit des choses, cela pourrait être la meilleure saison à ce jour.

Umbrella Academy met en vedette Elliot Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, Justin H. Min, David Castañeda, Ritu Arya et Colm Feore, qui font tous des apparitions dans la vidéo pour faire savoir aux fans que la saison trois a tournage emballé. “Je suis content parce que j’ai hâte que vous le voyiez et triste parce que tout le monde va me manquer”, explique Page dans la vidéo. “Je ne pense pas que le monde soit prêt pour cela”, promet Raver-Lampman. “Je pense que c’est notre meilleure saison à ce jour.”

La série suit Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et Number Five, qui, des années après qu’aucune explication ne soit née de femmes qui n’ont montré aucun signe de grossesse et adoptées par la suite par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, se réunissent pour résoudre le mystère de la mort de leur père. La saison 1 a trouvé l’Académie des parapluies tentant d’empêcher une apocalypse, la saison 2 trouvant les personnages dispersés dans le temps et tentant de se réunir alors qu’ils tentaient à nouveau de mettre fin à la fin du monde avant que cela ne se produise.

Le tournage de la saison 3 a commencé en février et les fans attendent avec impatience de voir ce qui arrive aux héros complexes. Avant le renouvellement officiel, Blackman a déclaré à Collider qu’il avait déjà beaucoup d’idées pour une troisième saison potentielle. “Si nous avons la chance d’avoir une saison 3, je sais ce que c’est. J’ai déjà un plan pour ça, dans ma tête. Je connais le début, le milieu et la fin de la saison 3. Je sais que ça va être un saison très difficile pour eux”, a-t-il taquiné. “De toute évidence, l’Académie des Parapluies n’existe plus et leur frère, qui devrait être décédé, se tient juste devant eux. Donc, je pense qu’il va y avoir des changements. Et Hargreeves, qui devrait être mort, est vivant. Je Je ne veux rien dévoiler, mais ce sera évidemment une saison amusante et tragique, pour qu’ils comprennent ce qui se passe et comment cela s’est produit.”