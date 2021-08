Mise à jour majeure sur la suite de Netflix

La suite de We Can Be Heroes commencera à tourner en 2022 selon le réalisateur Robert Rodriguez. Rodgriguez était en tournée de presse cette semaine pour promouvoir certains de ses travaux nouveaux et à venir, y compris la suite de son film original à succès Netflix sur les super-héros de tous âges. Il a déclaré aux journalistes de Collider qu’il prévoyait de filmer We Can Be Heroes 2 l’année prochaine, ce qui signifie que sa sortie pourrait survenir peu de temps après.

Netflix a commandé une suite à We Can Be Heroes peu de temps après sa première l’année dernière, et Rodriguez a déclaré que le studio était impatient de la prochaine tranche. “Ils ont été choqués de voir à quel point cela continue de fonctionner. Ils appellent cela imparable”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont jamais vu un film se comporter comme ça. Cela ne s’arrêtera tout simplement pas. Les enfants n’arrêteront tout simplement pas de le regarder. Et je pense que c’est arrivé avec les films Spy Kids, mais vous ne pouviez jamais en garder une trace, parce que vous ne peuvent pas dire combien de fois les enfants le regardent sur un magnétoscope ou sur Disney Channel. Mais maintenant, avec leurs métriques, ils peuvent dire combien de fois un ménage regarde quelque chose encore et encore, jusqu’à la fin. été un gros week-end d’ouverture, cela ne voulait pas dire que les gens avaient regardé tout le film. Cela signifie qu’ils ont regardé cinq minutes ou plus. “

Rodriguez a jeté un coup d’œil aux données analytiques détaillées que Netflix garde habituellement pour lui-même, et il a été extrêmement satisfait de ce qu’il a vu. Il a déclaré: “Le taux d’achèvement était vraiment élevé, mais aussi le taux de redoublement était juste hors des charts, parce que les enfants le regarderont le matin avant l’école et après l’école tous les jours. Alors oui, ils veulent vraiment une suite, ce que je sur laquelle je travaille, car c’est une nouvelle franchise pour eux. Cela se comporte très différemment. Mais les enfants ont soif d’autonomisation et ces films n’ont fait qu’appuyer sur ces boutons. “

Bien sûr, le succès du film ne fait que complimenter l’épanouissement créatif de Rodriguez, qui a déclaré que ces projets signifiaient autant pour lui que n’importe lequel de ses travaux plus sombres et plus matures. Il a déclaré: “J’adore faire ces films. Ils sont tellement créatifs. Les adultes aussi s’amusent bien. La plupart des adultes de la distribution avaient aussi des enfants qui ne pouvaient regarder aucun de leurs films. C’est donc un excellent bâtiment de un monde. Mes propres enfants travaillent sur les films. C’est donc comme une affaire de famille. C’est le temps de la famille. Vous fabriquez des produits pour d’autres familles, et vous cochez toutes les cases, vivez la meilleure vie. “

We Can Be Heroes est un fantasme de super-héros suivant les enfants des plus grands super-héros du monde qui deviennent majeurs et découvrent leur propre pouvoir. Il met en vedette Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook, Sung Kang, Adriana Barraza, Christopher McDonald, Taylor Dooley, Vivien Blair et YaYa Gosselin. Le film est maintenant diffusé sur Netflix, mais il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la suite.