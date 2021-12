Mise à jour majeure sur l’affaire de violence domestique du rappeur public ennemi

Flavour Flav peut pousser un soupir de soulagement dans son accusation de violence domestique d’octobre. TMZ rapporte qu’il a pris un accord de plaidoyer à une charge moindre et est prêt à passer de l’épreuve. Sa charge de batterie domestique pour délit a été abandonnée. Au lieu de cela, Flav n’a pas contesté un chef de coercition. Il doit payer une amende de 640 $ et ne purgera aucune peine de prison. Les avocats du membre de Public Enemy, David Chesnoff et Richard Schonfeld, se sont entretenus exclusivement avec TMZ au sujet du plaidoyer. « Aujourd’hui, l’accusation de violence domestique contre M. William Drayton (Flavor Flav) a été rejetée », ont-ils déclaré. « M. Drayton a reconnu l’acte non violent de saisir un téléphone lors de l’incident en question, un délit, et l’affaire a été classée par le tribunal. »

David Chesnoff et Richard Schonfeld ont ajouté : « M. Drayton et sa famille sont reconnaissants d’avoir rapproché l’amiable de cette affaire et apprécient le soutien de tous alors qu’il poursuit son voyage d’un an vers la sobriété. » L’ancienne star de télé-réalité de VH1 a été arrêtée en octobre dans le Nevada après que des flics ont reçu un appel au sujet d’un incident domestique à son domicile. Il aurait pressé son doigt contre le nez de la victime présumée, l’aurait jetée par terre et lui aurait arraché un téléphone des mains. La victime serait une femme avec qui Flav sortait avec un enfant.

L’accord de plaidoyer dans l’affaire de violence domestique intervient juste un jour après que l’homme de battage médiatique soit sorti indemne d’un incident presque mortel. Un rocher d’une falaise voisine s’est écrasé dans la voiture de Flav et l’a fait dévier de la route. Il conduisait de Las Vegas à LA au moment de l’accident.

Flav n’a subi aucune blessure physique. Son équipe a appelé plus tard AAA pour récupérer la voiture totalisée. Son représentant a également déclaré que le rappeur était « super reconnaissant d’être en vie » et que « Dieu est bon ». « Dieu merci, il a survécu et va bien, bien qu’un peu bouleversé émotionnellement », a déclaré le représentant à PEOPLE.

Ce n’est pas son premier accident de voiture. Il y a près de dix ans, Flav a eu un accident de voiture à Vegas et s’en est également sorti indemne. Dans cet accident, une voiture a percuté son escalade.