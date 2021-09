Mise à jour majeure sur l’avenir d’Alexa Bliss à la WWE après la perte des «règles extrêmes» contre Charlotte Flair

Alexa Bliss est l’une des meilleures stars de la WWE et a attiré beaucoup d’attention sur son grand changement de personnage au cours de la dernière année. Mais maintenant, il semble que les fans de la WWE ne verront pas la Superstar de 30 ans pendant un certain temps. Selon Wrestling Inc. Bliss prendra bientôt congé de la télévision de la WWE. On sait maintenant pourquoi Bliss prendra congé, mais on s’attend à ce qu’elle manque “quelques mois”. La nouvelle survient après sa défaite contre Charlotte Flair à Extreme Rules, qui était pour le Raw Women’s Championship.

La façon dont le match s’est terminé laissait entendre que Bliss prendrait congé de la WWE TV. Flair a détruit la poupée Lilly de Bliss, ce qui a amené Bliss à pleurer à la fin de la scène avant que la WWE ne passe au match suivant. Dans une interview d’après-match, Flair a déclaré que détruire Lilly était un message pour Bliss.

“L’Alexa que j’ai affrontée était l’ancienne Alexa”, a déclaré Flair. “C’est l’Alexa que j’ai vue lorsqu’elle a remporté le championnat féminin RAW à plusieurs reprises. [Sunday], elle m’a combattu et m’a fait face. Oui, je suis toujours la reine, mais c’est la Lexi que nous voulons tous voir. Je ne veux pas entendre parler de Lilly. Déchirer Lilly a été un signal d’alarme. Un coup de semonce pour lui rappeler qu’elle est une championne dans l’âme.”

Le changement de personnage de Bliss a commencé à l’été 2020 lorsqu’elle a commencé un scénario avec “The Fiend” Bray Wyatt. À partir de là, Bliss a commencé à se transformer en une compagne de Wyatt pour le trahir à WrestleMania 37 plus tôt cette année. Bliss a ensuite commencé sa propre émission, Alexa’s Playground avant de présenter Lilly à l’univers de la WWE. Dans des interviews précédentes, Bliss a expliqué à quel point elle s’amusait à jouer un personnage très différent de ses débuts à la WWE.

“J’ai dit ces dernières semaines que c’était le scénario le plus créatif dans lequel j’aie jamais été et le plus amusant, car il n’y a pas de réelles restrictions en ce moment quant à ce que nous pouvons faire. Et entre moi, Bray et Randy, jetant juste toutes ces idées, c’est comme si rien n’était interdit et c’est ce qui est si amusant », a déclaré Bliss à notre site sœur ComicBook avant WrestleMania. “Et j’aime représenter des personnages et j’aime faire des choses originales et complètement différentes.”