Mise à jour majeure sur le statut juridique d’OJ Simpson

OJ Simpson est gratuit. Le Temple de la renommée du football professionnel qui a été acquitté pour meurtre et reconnu coupable de vol à main armée a obtenu des crédits de bonne conduite et a été libéré de la libération conditionnelle à compter du 1er décembre, a déclaré mardi la porte-parole de la police de l’État du Nevada, Kim Yok Smith, selon l’Associated Press. Simpson a refusé une interview et son avocat a refusé de parler de ses plans.

« M. Simpson est un homme complètement libre maintenant », a déclaré Malcolm LaVergne, l’avocat de Simpson à Las Vegas. Simpson prévoyait de déménager en Floride après sa libération de prison le 1er octobre 2017. Au lieu de cela, Simpson a déménagé dans une communauté fermée à Las Vegas où il joue au golf et se rend sur Twitter pour partager ses opinions.

En 2008, Simpson a été reconnu coupable par un jury à Las Vegas et condamné à une peine de prison pour avoir dirigé cinq hommes, dont deux armés, lors d’une confrontation en 2007 avec deux marchands d’objets de collection sportifs dans une pièce exiguë d’un hôtel-casino de Las Vegas. Simpson a affirmé qu’il ne voulait récupérer que les objets qui lui avaient été volés après son acquittement du double meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et Ron Goldman en 1995, également connu sous le nom de « Le procès du siècle ». Simpson a purgé neuf ans de prison pour vol à main armée.

À l’origine, Simpson devait être libéré le 29 septembre 2022. La date a été avancée pour bonne conduite au 9 février, mais la majorité de la Commission des libérations conditionnelles du Nevada a accordé sa libération anticipée après qu’une audience du 30 novembre a réduit sa peine de trois. plus de mois pour bonne conduite.

Simpson continue de faire face aux conséquences du procès pour double meurtre. En 1997, l’ancien porteur de ballon de la NFL a été reconnu responsable des décès et a été condamné à verser 33,5 millions de dollars aux familles des victimes. Au fil des ans, l’argent a augmenté en raison des intérêts, et Simpson doit maintenant près de 70 millions de dollars.

Fred Goldman, le père de Ron Goldman a parlé de la bataille de Simpson contre COVID-19 plus tôt cette année. « Je ne pense certainement pas qu’il mérite la moindre sympathie », a déclaré Fred Goldman. « Il est vivant, il est libre. Il peut faire tout ce qu’il veut. Tout ce que mon fils ne peut pas faire. » Simpson a joué dans la NFL de 1969 à 1979 et a joué pour les Bills de Buffalo et les 49ers de San Francisco. Il a été sélectionné cinq fois au Pro Bowl et à la All-Pro First Team et a été nommé MVP de la NFL en 1973.