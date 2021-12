Mise à jour majeure sur les chances de renouvellement

Ellen Pompeo essaie peut-être de convaincre tout le monde à ABC que Grey’s Anatomy devrait prendre fin, mais elle ne semble pas réussir. Quelques jours après avoir parlé à Insider de ses autres intérêts, Deadline a rapporté mercredi qu’ABC était déjà en pourparlers pour renouveler le drame médical le plus ancien de l’histoire de la télévision aux heures de grande écoute. Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. sont les seules stars à apparaître dans les 18 saisons de Grey’s Anatomy.

Les pourparlers de renouvellement n’en sont qu’à leurs « premières étapes », ont déclaré des sources à Deadline. Pompeo, qui est également producteur exécutif de la série, a été « approché » pour jouer à nouveau Meredith Gray pour une autre saison. Elle n’a signé un contrat d’un an que lorsque la série a été renouvelée pour la saison 18, tandis que Wilson et Pickens ont des contrats de plusieurs années.

Les pourparlers ont commencé à peu près au même moment où ABC commence généralement à parler à ABC Signature et à Shondaland du renouvellement de l’émission. Lorsqu’il a été choisi pour la saison 18, ABC ne l’a pas commercialisé comme la dernière saison. Le réseau doit décider très prochainement de donner à la créatrice Shonda Rhimes et à la showrunner Krista Vernoff suffisamment de temps pour écrire une finale qui plaira aux fans. La dernière chose que tout le monde veut, c’est une fin précipitée à un spectacle qui a duré près de deux décennies.

ABC n’a aucune raison de forcer Grey’s Anatomy à se terminer, c’est donc aux producteurs de décider enfin qu’il est temps de verrouiller le Grey Sloan Memorial Hospital. L’émission est toujours la série scénarisée la mieux notée sur ABC et l’une des plus réussies à la télévision. C’est également une machine à profits pour Disney et contribue à susciter l’intérêt pour le spin-off Station 19.

Pompeo a parlé de vouloir passer à autre chose dans le passé. Dans sa dernière interview, elle a dit à Insider qu’elle « essayait de se concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer ». Elle a poursuivi : « J’ai l’impression d’être la super naïve qui n’arrête pas de dire : ‘Mais quelle va être l’histoire, quelle histoire allons-nous raconter ?’ Et tout le monde se dit : ‘Qu’importe, Ellen ? Ça fait des milliards de dollars.' »

Rhimes, qui a quitté la série en tant que showrunner en 2017, a déclaré à Variety en novembre qu’elle n’aurait peut-être pas son mot à dire sur la fin de la série. « Si vous me posiez cette question il y a trois ans, ou avant l’arrivée de Krista [in 2017], j’aurais dit: ‘Oui, je peux vous dire exactement comment ça va se terminer' », a déclaré Rhimes à Variety. « Mais une fois que vous passez le ballon pour de vrai, c’est juste différent. Donc je ne sais pas encore. » Cependant, elle a dit qu’elle avait le dernier mot sur la fin de la série, ajoutant: « J’en assume l’entière responsabilité quand ou si tout le monde se fâche contre moi. »

Grey’s Anatomy est diffusé sur ABC les jeudis à 21 h HE, après la station 19. Les épisodes antérieurs de la saison 18 sont disponibles sur Hulu, tandis que Netflix est la maison de diffusion en continu des 17 premières saisons.