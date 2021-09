Mise à jour majeure sur les plans de prénuptialité

in

Deux jours seulement après qu’elle et son désormais fiancé Sam Asghari ont annoncé leurs fiançailles, Britney Spears aurait pris des mesures importantes pour conclure un accord prénuptial. Le contrat de mariage sera un moyen de protéger la valeur de Spears en cas de divorce, des sources affirmant que sa valeur nette actuelle est d’environ 60 millions de dollars. Asghari soutient le contrat de mariage, le joueur de 27 ans ayant confirmé lundi qu’ils signeraient un contrat de mariage avant de se marier.

Bien que Spears n’ait pas encore commenté la possibilité d’un contrat de mariage, des sources proches de la chanteuse ont déclaré à TMZ qu’elle et son équipe se mobilisaient déjà pour faire rédiger un contrat de mariage. Les sources ont ajouté que Mathew Rosengart, le nouvel avocat de Spears qui a repris le poste en juillet, est impliqué dans le processus. Cependant, on ne pense pas que Rosengart écrira l’accord prénuptial. Au lieu de cela, le contrat de mariage sera probablement rédigé par un avocat en droit de la famille.

Des sources distinctes ont corroboré le rapport dans des déclarations à PEOPLE, une source proche de la chanteuse “Toxic” racontant au média que Spears travaillait actuellement avec son père, Jamie Spears, pour conclure un accord prénuptial. Jamie est notamment sa conservatrice de succession et a récemment demandé la fin de sa tutelle. La source a allégué que Spears et son père “travaillaient déjà” sur le contrat de mariage, une deuxième source ajoutant que malgré sa relation tendue avec son père et les allégations d’abus de conservateur qu’elle a formulées contre lui, Jamie doit être impliqué dans le processus. en raison de son rôle actuel en tant que conservateur de sa succession.

“Jamie travaille à trouver un avocat pour faire le contrat de mariage. Parce que cela implique des finances et qu’il est toujours officiellement le conservateur de la succession de Britney, il est en train de déterminer les détails. Ce doit être un avocat spécialisé dans le divorce qui s’occupe du contrat de mariage”, a déclaré l’une des sources. , bien qu’une source de l’entourage de Jamie ait déclaré au média qu’il n’était pas impliqué dans le processus de contrat de mariage.

Après s’être rencontrés pour la première fois en 2016 sur le tournage de son clip “Slumber Party” et avoir déclenché une romance, Spears et Asghari ont choqué les fans dimanche lorsqu’ils ont annoncé leurs fiançailles. Spears a partagé la nouvelle dans une vidéo qui la montrait enfilant une énorme bague en diamant. Elle a sous-titré le message, “Je ne peux pas y croire” à côté d’une série d’émojis de bagues en diamant. Alors qu’une rafale de messages de félicitations affluait, plusieurs ont également exhorté Spears à jeter son dévolu sur un contrat de mariage, la lauréate d’un Oscar Octavia Spencer attirant l’attention avec son commentaire qui disait: “Faites-lui signer un contrat de mariage”. Asghari a confirmé plus tard dans une vidéo Instagram qu’il signerait un contrat de mariage.