Mise à jour majeure sur l’état de Bill Clinton au milieu de la peur de la santé

L’ancien président Bill Clinton a été libéré dimanche du centre médical UC Irvine en Californie à la suite d’une alerte sanitaire alarmante. Des représentants de Clinton ont déclaré à CBS News qu’il souffrait d’une infection, mais qu’il ne s’agissait pas de COVID-19. Bien qu’il soit libéré, il continuera d’être surveillé par une équipe d’experts médicaux.

« Au nom de tout le monde à l’UC Irvine Medical Center, nous avons été honorés de l’avoir soigné et continuerons de surveiller ses progrès », a déclaré le Dr Alpesh Amin dans un communiqué dimanche. Amin est le directeur exécutif de la médecine hospitalière à UC Irvine Health, et il a noté que le nombre de globules blancs de Clinton est normal. L’ancien président aurait eu une fièvre grave qui a maintenant diminué. Il devrait rentrer chez lui à New York pour poursuivre son traitement et son rétablissement. Pour une couverture complète de la maladie de Clinton et des mises à jour sur son statut, visitez CBS News.

