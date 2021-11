Mise à jour majeure sur l’ex-NFL RB Zac Stacy qui aurait attaqué son ex-petite amie

La vidéo qui montrerait l’ancien porteur de ballon de la NFL Zac Stacy attaquant brutalement son ex-petite amie devant leur enfant a conduit à une arrestation. Selon TMZ Sports, Stacy a été arrêtée peu de temps après avoir volé en Floride depuis le Tennessee jeudi soir. La police a déclaré que Stacy avait pris l’avion de Nashville à Orlando, « avec l’intention de se rendre », et avait été arrêtée par le service de police d’Orlando.

Selon Yahoo Sports, Stacy est accusée de deux crimes – voies de fait graves (blessures graves) et méfait criminel (supérieur ou égal à 1 000 $). L’incident s’est produit samedi et le mandat d’arrêt a été délivré mercredi. La vidéo montrait Stacy en train de frapper la femme en la jetant dans la pièce pendant que l’enfant pleurait. Stacy a pris la fuite avant l’arrivée de la police.

La femme, qui a été identifiée comme étant Kristin Evans, a récemment parlé de l’incident. « Ce n’était que la goutte d’eau que je dirais », a déclaré Evans par Fox News. « Je pense vraiment que si cela continue, il me tuera », a publié Evans sur les réseaux sociaux la vidéo de l’attaque de ses images de surveillance à domicile. Stacy était censé se rendre lorsque le mandat d’arrêt a été émis. Evans pensait que ses amis pouvaient aider à le cacher.

« Nous pensions qu’il était à Nashville. Nous ne savons pas s’il reviendra dans la région d’Orlando aujourd’hui. On en a entendu parler », a déclaré Evans. Stacy, qui a joué pour les Rams de St. Louis et les Jets de New York, a rencontré Evans en 2019 alors qu’elle travaillait en tant que coordinatrice du bien-être pour le Memphis Express de l’American Alliance of Football – une autre équipe pour laquelle Stacy a joué. Ils ont commencé à sortir ensemble en août de la même année et Stacy est devenue plus physique avec Evans après la naissance de leur fils.

« Il se sent justifié dans ses actions. Il n’y a rien que quiconque puisse faire pour justifier quelque chose comme ça », a déclaré Evans. Parallèlement à l’arrestation d’Evans, le Music City Bowl a annoncé qu’il avait rompu les liens avec Stacy, qui était l’ambassadrice du YFP.

« Sur la base de la vidéo et du rapport de violence domestique concernant Zac Stacy, le TransPerfect Music City Bowl a mis fin à la relation avec Zac Stacy avec effet immédiat », indique le communiqué. Stacy a joué dans la NFL de 2013 à 2015. Il a joué au football universitaire et à Vanderbilt où il a couru plus de 1 100 verges au cours de ses deux dernières saisons avec l’école.