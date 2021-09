Mise à jour massive sur l’avenir de Whoopi Goldberg sur le salon

Les fans de Whoopi Goldberg peuvent être tranquilles en sachant qu’elle n’ira nulle part de The View de si tôt. Selon The Hollywood Reporter, la star de Sister Act a signé un accord avec ABC, la laissant rester encore quatre saisons dans le talk-show de jour. L’accord comprend la saison 25 en cours jusqu’à la saison 28. On ne sait pas encore combien la star a à gagner pour le moment.

Goldberg en est actuellement à sa 15e saison dans la série. Elle co-anime la dernière saison –– qui est courte d’un hôte depuis la sortie de Meghan McCain –– avec Joy Behar, Sara Haines et Sunny Hostin. Maintenant que le conservateur controversé a quitté la série pour un poste de chroniqueur “moins censuré” avec le Daily Mail, les producteurs ont commencé une rotation d’hôtes invités dans l’espoir qu’ils trouveront un remplaçant pour McCain.

McCain affirme qu’elle s’est éloignée du spectacle de sa propre volonté, déclarant dans une interview qu’elle a quitté New York pendant la pandémie pour rester à la maison avec son bébé Liberty et son mari Ben Domenech à DC à temps plein. “Quand je pense à l’endroit où je veux que Liberty fasse ses premiers pas et ses premiers mots, j’ai juste cette vie merveilleuse ici que j’ai finalement eu l’impression que je ne voulais pas partir”, a-t-elle partagé, selon Entertainment Tonight. “J’ai quitté New York pendant la pandémie et j’ai en quelque sorte eu une crise existentielle quand mon père [late Arizona Sen. John McCain] décédés. J’ai eu vraiment peur et j’ai vraiment commencé à penser à la vie et à ce que je voulais. Je me sens vraiment bien maintenant et ça ne me manque pas du tout.”

Sa mère, Cindy McCain, devrait servir d’hôte le 6 octobre. Elle rejoint une liste empilée de noms notables, dont l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice (qui comparaîtra le 20 octobre), la membre du Congrès de l’Utah Mia Love, ancienne Fox & Friends co-anime Gretchen Carlson, l’ex-PDG de HP Carly Fiorina, ainsi que SE Cupp, Eboni K. Williams, Alyssa Farah, Mary Katharine Ham et Cameran Eubanks.