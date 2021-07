Mise à jour météo à Delhi: la capitale nationale enregistre le mois de juillet le plus humide depuis 2003, plusieurs zones sont sous l’eau

L’engorgement a également perturbé la circulation automobile dans plusieurs zones, notamment à Alaknanda dans le sud de Delhi. (Source de la photo : ANI/Twitter)

Delhi connaît le mois de juillet le plus humide depuis près de 20 ans alors que les pluies se sont abattues sur la capitale nationale et les régions voisines mardi, offrant un certain soulagement de l’humidité et éliminant presque le déficit pluviométrique de la ville. La station Safdarjung du Département météorologique indien (IMD) a enregistré 380,9 mm de pluie en juillet, le plus haut depuis 2003, lorsque la ville avait enregistré des précipitations record de 632,2 mm pour le mois.

Le département du Met a également prédit que les températures baisseraient légèrement au cours des prochains jours et que la température maximale devrait baisser en dessous de 30 degrés Celsius. Ses prévisions à sept jours suggèrent également que la ville continuerait de connaître des précipitations et des orages légers à modérés.

La pluie de mardi a entraîné un engorgement dans de vastes parties de la ville, notamment Dhaula Kuan, Moti Bagh, Mathura Road, Vikas Marg, Rohtak Road, Ring Road, Sangam Vihar, Delhi Cantonment, Sarai Kale Khan et Alaknanda, forçant les gens à patauger. -des eaux profondes sur le chemin du travail. Un effondrement de la route a également été signalé sur Westend Marg près de Garden of Five Senses par des navetteurs. La route adjacente à la station de métro Saket est également tombée sous l’eau jusqu’aux genoux.

L’engorgement de vastes étendues de Delhi a creusé des trous dans le département des travaux publics et les réclamations des agences civiles concernant le dessalement des drains. Les corporations municipales du Nord, du Sud et de l’Est de Delhi — les trois agences civiques de la ville — sont responsables de la gestion d’un réseau de 400 km de petits et moyens drains dans les colonies résidentielles et le long de ses routes. Les principaux drains sont gérés par le département des travaux du gouvernement de l’État, qui a admis avoir reçu plusieurs plaintes et des responsables que ceux-ci seraient résolus sous peu.

L’engorgement a également perturbé la circulation automobile dans plusieurs zones, notamment à Alaknanda dans le sud de Delhi. Des auto-rickshaws se sont retrouvés coincés dans l’eau, obligeant les conducteurs à pousser leurs véhicules, et des voitures sont tombées en panne sur certains tronçons, ce qui a encore ralenti la circulation.

