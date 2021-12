Mise à jour météo à Delhi: les conditions de vague de froid diminuent légèrement en ville, plus de soulagement à venir

La température minimale à l’observatoire de Safdarjung, considéré comme le repère officiel de la ville, s’est établie à 4,4 degrés Celsius.

La vague de froid s’est légèrement atténuée à Delhi mercredi avec le ralentissement des vents glacés du nord-ouest sous l’influence d’une perturbation occidentale affectant le nord-ouest de l’Inde. La température minimale à l’observatoire de Safdarjung, considéré comme le repère officiel de la ville, s’est établie à 4,4 degrés Celsius.

L’observatoire a signalé une vague de froid lundi et mardi, enregistrant une température minimale de 3,2 degrés Celsius et 4 degrés Celsius, respectivement. Les stations météorologiques de Palam, Lodhi Road, Ridge et Ayanagar ont enregistré des températures minimales de 7,6 degrés Celsius, 4,2 degrés Celsius, 6,7 degrés Celsius et 4,8 degrés Celsius, respectivement.

En plaine, l’IMD déclare une vague de froid si la température minimale descend à 4 degrés Celsius. Une vague de froid est également déclarée lorsque la température minimale est de 10 degrés Celsius ou moins et est de 4,5 crans en dessous de la normale.

Un responsable du département météorologique indien a déclaré que la température devrait augmenter jusqu’à huit degrés Celsius d’ici le week-end sous l’influence de deux perturbations occidentales consécutives dans le nord-ouest de l’Inde.

L’indice de la qualité de l’air (IQA) de la capitale affichait 399 à 9 heures du matin. Les niveaux de pollution de l’air dans la capitale nationale étaient entrés dans la catégorie « grave » mardi et l’IQA moyen sur 24 heures était de 402, un jour après que le panel sur la qualité de l’air du Centre a levé les restrictions sur les activités de construction et de démolition à Delhi-NCR. Les experts météorologiques ont déclaré que la qualité de l’air « très mauvaise » à « grave » est probable jusqu’au 27 décembre.

