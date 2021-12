Mise à jour météo à Delhi: Matin froid en ville, la qualité de l’air reste « très mauvaise »

Le département météorologique indien a prévu un ciel principalement dégagé pendant la journée et la température maximale devrait s’établir autour de 20 degrés Celsius.

C’était une matinée froide dans la capitale nationale vendredi alors que la température minimale s’établissait à 7,7 degrés Celsius tandis que la qualité de l’air restait dans la catégorie « très mauvaise ». Le département météorologique indien a prévu un ciel principalement dégagé pendant la journée et la température maximale est de probablement s’installer autour de 20 degrés Celsius.

Selon le système SAFAR du ministère des Sciences de la Terre, l’indice de qualité de l’air (IQA) de Delhi s’élevait à 339 à 9 heures du matin, ce qui relève de la catégorie « très médiocre ». Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ».

L’humidité relative à 8h30 était de 77%. La ville a enregistré jeudi une température maximale de 19,8 degrés Celsius, trois crans en dessous de la normale.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.