Mise à jour météo à Delhi : Vague de froid en ville, qualité de l’air très mauvaise

Lundi, la capitale nationale avait enregistré un minimum de 3,2 degrés Celsius, cinq crans en dessous de la normale et le plus bas jusqu’à présent cette saison.

Delhi a été aux prises avec une vague de froid mardi alors que la température minimale à l’observatoire de Safdarjung, considéré comme le marqueur officiel de la capitale, s’est stabilisée à quatre degrés Celsius, quatre crans en dessous de la normale.

Lundi, la capitale nationale avait enregistré un minimum de 3,2 degrés Celsius, cinq crans en dessous de la normale et le plus bas jusqu’à présent cette saison. Bien qu’il y ait eu une augmentation marginale de la température minimale, elle était toujours inférieure, car le temps est resté frais le matin.

L’humidité relative a été enregistrée à 94%, selon le Département météorologique indien. En plaine, l’IMD déclare une vague de froid si la température minimale descend à 4 degrés Celsius. Une vague de froid est également déclarée lorsque la température minimale est de 10 degrés Celsius ou moins et est de 4,5 crans en dessous de la normale.

Le bureau météorologique a prévu un brouillard peu profond dans la journée et la température maximale devrait osciller autour de 21 degrés Celsius. Deux perturbations occidentales consécutives et le ralentissement résultant des vents froids du nord-ouest à partir de mardi soir feront augmenter la température minimale, a déclaré lundi RK Jenamani, scientifique principal à l’IMD.

Des conditions de vague de froid ont été observées mardi à quelques endroits au-dessus de l’Haryana, du Madhya Pradesh, du Jharkhand, de l’Odisha et dans des poches isolées au-dessus du Pendjab, de Delhi, de l’Uttar Pradesh, du Rajasthan, du Chhattisgarh, du Bihar, du Gangetique du Bengale occidental, de Saurashtra et de Kutch, de Vidarbha et de Telangana. , a déclaré un responsable. L’indice de qualité de l’air de Delhi dans la matinée était de 380, ce qui tombe dans la catégorie très mauvaise, selon les données du CPCB.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.