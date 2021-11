Mise à jour météo au Kerala: le niveau d’eau dans les barrages à un stade critique alors que de fortes pluies se déclarent

L’IMD a également mis en garde contre des orages et des éclairs à un ou deux endroits jusqu’à mardi. (PTI)

Les niveaux d’eau dans plusieurs barrages du Kerala ont atteint un niveau critique alors que de fortes pluies se sont abattues sur l’État pendant la nuit, a rapporté PTI.

Le sud du Kerala a été le plus durement touché car plusieurs routes étaient sous l’eau aujourd’hui, perturbant les services routiers et ferroviaires. Le bureau météorologique a mis en garde contre de nouvelles pluies abondantes, en particulier dans le sud de l’État, au cours des deux prochains jours.

L’administration du district d’Idukki a déjà émis une alerte pour les habitants des rives de la rivière Periyar. Citant des données du gouvernement du Tamil Nadu, des responsables de l’administration du district ont déclaré que le niveau d’eau dans le barrage de Mullaperiyar avait atteint 140 pieds ce matin. Les autorités ont demandé aux riverains de la rivière de redoubler de vigilance car les vannes pourraient être ouvertes dans les prochaines 24 heures si la situation s’aggravait.

L’administration de Pathanamthitta, qui a reçu de fortes pluies pendant la nuit, a exhorté les habitants, en particulier ceux des zones sujettes aux glissements de terrain et près des berges, à faire preuve d’une extrême prudence.

Il a également exhorté les personnes vivant dans des zones sujettes aux glissements de terrain et aux inondations à se déplacer vers des camps de secours.

Une «alerte orange» a été déclarée pour les districts de Kollam et Pathanamthitta. Le district de Kottayam a reçu de fortes pluies dans la matinée, mais n’a signalé aucun incident fâcheux.

La pluie continue de samedi a provoqué des glissements de terrain mineurs et perturbé les services ferroviaires dans certaines parties du Kerala, incitant les autorités à émettre des avis aux personnes dans les collines, les berges et les centres touristiques.

Samedi, le Département météorologique indien (IMD) a prédit des précipitations extrêmement fortes à Thiruvananthapuram. Il a également émis une «alerte orange» et mis en garde contre de très fortes précipitations dans les districts d’Alappuzha, Kollam, Kottayam, Idukki et Pathanamthitta.

L’IMD a également mis en garde contre des orages et des éclairs à un ou deux endroits jusqu’à mardi.

Le Kerala a récemment été frappé par de fortes pluies qui ont fait plusieurs morts et des centaines dans les camps de secours alors que les inondations et les glissements de terrain ravageaient l’État. Il a également subi deux inondations dévastatrices en 2018 et 2019.

