La capitale nationale a connu jeudi une matinée froide alors que la ville a enregistré une température minimale de 5,5 degrés Celsius, deux crans en dessous de la moyenne de la saison, a déclaré le Département météorologique indien (IMD). Le bureau météorologique a déclaré que la ville connaîtra des jours de brouillard à venir.

« La ville verra un brouillard modéré à peu profond dans les prochains jours », ont déclaré des responsables de l’IMD, ajoutant que la température minimale devrait légèrement augmenter au cours des deux ou trois prochains jours. La température maximale de la journée devrait osciller autour de 24 degrés Celsius. jeudi, a annoncé le bureau météorologique.

Mercredi, la température maximale s’est stabilisée à deux crans au-dessus de la normale à 23,8 degrés Celsius. L’humidité relative à 8h30 était de 95 %. jeudi de 416 à 8 heures du matin, ont montré les données du Central Pollution Control Board (CPCB).

Bien qu’il soit resté dans la catégorie sévère, l’IQA s’est légèrement détérioré à 416 jeudi par rapport à sa valeur d’indice de la veille de 407. Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très pauvres, et 401 et 500 sévères.

