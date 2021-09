Mise à jour météo de Delhi: le ciel nuageux maintient le mercure bas dans la capitale nationale

La ville avait enregistré 121,1 mm de pluie de 5h30 à 17h30 samedi, selon le service météo. (Image ANI)

Un jour après que des pluies record aient frappé Delhi, le ciel partiellement nuageux dimanche a maintenu le mercure bas dans la capitale nationale alors que la température maximale s’est établie à 33,4 degrés Celsius, ce qui est normal pendant la saison, a déclaré le département météorologique indien.

Plusieurs zones de la capitale nationale ont reçu des pluies dimanche, notamment l’enclave de Safdarjung (0,8 mm), Palam (2,4 mm) et Aaya Nagar (36,3 mm), selon le communiqué.

Samedi, des pluies record ont frappé la capitale nationale, ce qui en fait la saison de mousson la plus humide depuis 46 ans.

L’humidité relative a été enregistrée à 93% dimanche soir, a-t-il indiqué.

Le météorologue a émis une alerte jaune, prédisant un ciel généralement nuageux avec de légères pluies lundi. Les températures maximale et minimale susceptibles de s’établir autour de 33 et 25 degrés Celsius, respectivement.

L’IMD utilise quatre codes de couleur : le vert signifie que tout va bien ; le jaune indique un temps très mauvais. Cela suggère également que le temps pourrait se dégrader, provoquant des perturbations dans les activités quotidiennes.

L’alerte orange est émise pour avertir de conditions météorologiques extrêmement défavorables pouvant perturber les trajets quotidiens avec des fermetures de routes et de canalisations et une interruption de l’alimentation électrique. Le rouge est lorsque des conditions météorologiques extrêmement mauvaises vont certainement perturber les déplacements et l’électricité et présenter un risque important pour la vie.

La ville avait enregistré 121,1 mm de pluie de 5h30 à 17h30 samedi, selon le service météo.

Il avait enregistré plus de 100 mm de précipitations sur deux jours consécutifs en début de mois — 112,1 mm le 1er septembre et 117,7 mm le 2 septembre.

En 2003, la capitale nationale avait reçu 1 050 mm de précipitations.

Le mois de septembre a été abondant pour Delhi, avec 383,4 mm de précipitations enregistrées ce mois-ci jusqu’à samedi soir, ce qui est le plus élevé depuis 77 ans, selon le département météorologique.

L’indice de qualité de l’air est resté dans la catégorie “satisfaisant” à 62 à 18h05, selon les données en temps réel du Central Pollution Control Board (CPCB).

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais », et 401 et 500 « sévère ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.