Mise à jour météo de Delhi : Matin froid dans la ville, qualité de l’air très mauvaise

L’indice de qualité de l’air s’élevait à 349 à 10 h, ce qui fait partie de la catégorie très mauvaise. (Image représentative : .)

Les habitants de Delhi se sont réveillés par un mardi matin froid avec une température minimale de 7,5 degrés Celsius, un cran en dessous de la moyenne de la saison.

L’humidité relative à 8h30 a été enregistrée à 95 pour cent.

Le ciel sera partiellement nuageux mardi et la température maximale devrait s’établir autour de 23 degrés Celsius.

L’indice de qualité de l’air s’élevait à 349 à 10 h, ce qui fait partie de la catégorie très mauvaise.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très mauvais et 401 et 500 sévère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.