Mise à jour Motorola Android 12 confirmée pour février 2022

Motorola n’a pas exactement la meilleure réputation pour mettre à jour ses téléphones avec la dernière version du système d’exploitation Android. Même s’il publie une mise à jour au niveau du système, le déploiement peut prendre des mois. Néanmoins, l’entreprise semble vouloir changer cette réputation. Dans un nouvel article de blog, il a publié une liste de tous les téléphones Motorola actuels qui devraient recevoir la mise à jour Android 12.

La liste des téléphones qui recevront la mise à jour Motorola Android 12 comprendra :

De plus, les téléphones suivants de l’édition professionnelle recevront également la mise à jour Motorola Android 12 :

Moto G Pro Motorola Edge (2021) Motorola Edge 20 Motorola Edge 20 Lite Motorola Edge 20 Fusion

Le billet de blog indique que la mise à niveau du système d’exploitation est actuellement en test bêta fermé et qu’elle commencera à être déployée en février 2022. On ne sait actuellement pas quels téléphones recevront en premier la mise à jour Motorola Android 12. Quand cela commencera, les téléphones Motorola auront toujours accès à leur propre skin Android, My UX.

Motorola dit que My UX « n’entravera pas une expérience Android pure », selon le billet de blog. Cela signifie que vous pourrez accéder aux fonctionnalités d’Android 12 telles que les personnalisations Material You, ainsi que l’agrandissement de la zone, le nouveau tableau de bord de confidentialité et bien plus encore.