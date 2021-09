Mise à jour Nintendo Switch 13.0.0 maintenant, ajoute une sortie Bluetooth pour l’audio

Une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour la Nintendo Switch est arrivée, et l’un des ajouts les plus importants est la prise en charge de l’audio Bluetooth. Tous les types d’appareils audio, comme les écouteurs et les haut-parleurs, peuvent désormais être couplés avec le Switch.

Il est à noter que les microphones Bluetooth ne sont pas pris en charge, tandis que Nintendo a également confirmé que jusqu’à deux manettes sans fil peuvent être connectées au commutateur lors de l’utilisation de Bluetooth. De plus, l’audio Bluetooth ne fonctionnera pas lorsque la communication sans fil locale du commutateur est en cours d’exécution.

La mise à jour du micrologiciel du 14 septembre ajoute également une option “Update Dock” sous Paramètres système. Cela s’applique au Switch standard et au prochain modèle OLED, a déclaré Nintendo.

La mise à jour permet également au Switch de maintenir sa connexion Internet en mode veille. “Lorsque ce paramètre est activé, les systèmes dotés de connexions Internet filaires maintiennent la connexion Internet même en mode veille. Cela permet aux logiciels et au contenu complémentaire de télécharger sur le système lorsque le système est en mode veille”, a déclaré Nintendo.

De plus, la mise à jour 13.0.0 vous permet de savoir si votre Switch est connecté à Internet 2,4 GHz ou 5 GHz sous la page État de la connexion. La mise à jour modifie également la méthode pour démarrer la configuration « calibrer les manettes de contrôle ». “Dans les paramètres système, accédez à Contrôleurs et capteurs, sélectionnez Calibrer les manettes de commande, puis inclinez complètement la manette de commande dans n’importe quelle direction et maintenez-la inclinée pendant quelques secondes pour commencer l’étalonnage”, a déclaré Nintendo.

Les notes de mise à jour complètes peuvent être vues ci-dessous, telles que partagées par Nintendo sur son site Web.

Ver. 13.0.0 (Publié le 14 septembre 2021)

Le support audio Bluetooth a été ajouté.

Les écouteurs, écouteurs, haut-parleurs et autres appareils audio qui se connectent via Bluetooth peuvent désormais être couplés avec les systèmes de la famille Nintendo Switch pour la sortie audio. Les microphones Bluetooth ne sont pas pris en charge. Jusqu’à deux manettes sans fil compatibles peuvent être connectées au système lors de l’utilisation de l’audio Bluetooth. L’audio Bluetooth ne peut pas être utilisé lorsque la communication sans fil locale est active. Pour plus d’informations, consultez Comment coupler et gérer des périphériques audio Bluetooth.

« Update Dock » a été ajouté sous Système dans les paramètres système pour Nintendo Switch et Nintendo Switch – Systèmes de modèle OLED, permettant des mises à jour logicielles sur les docks Nintendo Switch avec un port LAN.

Les mises à jour du logiciel de la station d’accueil ne sont pas disponibles pour les stations d’accueil Nintendo Switch sans port LAN. Cette fonctionnalité n’a pas été ajoutée à la Nintendo Switch Lite. Pour plus d’informations, consultez Comment mettre à jour le micrologiciel de la station d’accueil.

« Maintenir la connexion Internet en mode veille » a été ajouté sous Mode veille dans les paramètres système.

Lorsque ce paramètre est activé, les systèmes dotés de connexions Internet filaires maintiennent la connexion Internet même en mode veille. Cela permet de télécharger des logiciels et du contenu complémentaire sur le système pendant que le système est en mode veille. Le paramètre est activé par défaut. Lorsque ce paramètre est désactivé, le système ne se connecte à Internet que périodiquement, ce qui réduit la consommation d’énergie.

Remarque : les systèmes qui ne sont pas mis à jour vers la version 13.0.0 ou ultérieure se comportent comme si ce paramètre était activé.

La méthode pour lancer « Calibrate Control Sticks » dans les paramètres système a été modifiée.

Dans Paramètres système, accédez à Contrôleurs et capteurs, sélectionnez Étalonner les manettes de commande, puis inclinez complètement la manette de commande dans n’importe quelle direction et maintenez-la inclinée pendant quelques secondes pour commencer l’étalonnage.

Les utilisateurs peuvent désormais voir si leur connexion Internet sans fil utilise la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz sous « État de la connexion » après avoir sélectionné Internet dans les paramètres système.