Mise à jour prometteuse sur la star de « Sons of Anarchy »

Katey Sagal a eu très peur aujourd’hui après avoir été heurtée par une voiture à Los Angeles au hasard aujourd’hui, bien que des sources proches de l’actrice révèlent qu’elle est déjà sur la voie d’un prompt rétablissement « Elle ira bien et pourra rentrer chez elle aujourd’hui « , a déclaré un initié à People.

L’actrice traversait la rue vendredi matin lorsqu’elle a été heurtée par une Tesla qui tournait à gauche. Le chauffeur est sorti pour offrir de l’aide à la star de Rebel et peu de temps après, Sagal a été emmené par une ambulance dans un hôpital voisin, rapporte TMZ. Les forces de l’ordre n’ont pas encore procédé à des arrestations ni délivré de citation à l’une ou l’autre des parties impliquées. Il est rapporté que la drogue et l’alcool n’étaient pas impliqués dans l’incident. L’enquête est toujours en cours. Sagal n’a pas subi de blessures graves lors de l’impact et devrait se rétablir assez rapidement.

Peut-être plus connue pour son rôle de Peggy Bundy dans Mariage avec des enfants ou plus récemment pour son interprétation de Gemma Teller dans Sons of Anarchy, les fans de l’actrice ont été secoués par l’inquiétude de l’accident. Avant de devenir une habituée de The Connors, elle a gagné un nouveau groupe de fans pour son rôle dans 8 Simple Rules aux côtés de Kaley Cuoco et John Ritter. Elle a récemment joué le rôle principal dans Rebel d’ABC, qui a été annulé après une saison.

« L’annonce abrupte qu’il n’y aurait pas de saison 2 sur la base de la réponse de quatre diffusions a été un choc et un déchirement. » Sagal a écrit dans un post Instagram en mai. « Les choses prennent du temps à comprendre. Rebel raconte l’histoire d’une femme qui parle pour ce qui est juste, le spectacle a du cœur et un but, drôle et larmes, et nous, les acteurs, nous nous grattons tous la tête à l’inversion du soutien d’ABC. »

« Comme dirait Rebel, battez-vous pour ce que vous voulez, faites écouter les gens, et dans ce cas, si notre émission peut trouver un autre endroit plus approprié pour atterrir, nous ferons la danse heureuse. Sinon, nous avons tout donné et fait entendre nos voix, ce qui est le message derrière Rebel! Always Speak Up !! »