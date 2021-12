Mise à jour prometteuse sur l’enquête sur le meurtre de la police

JonBenet Ramsey est décédé il y a 25 ans, et sa mort reste l’un des meurtres non résolus les plus célèbres de l’histoire récente des États-Unis. Dans une déclaration avant l’anniversaire, la police de Boulder, Colorado, a annoncé qu’elle « examinait activement les processus de test ADN génétique », espérant que la nouvelle technologie pourrait les aider à trouver qui a tué JonBenet. La fillette de 6 ans a été retrouvée morte dans le sous-sol de sa famille le 26 décembre 1996.

JonBenet a été retrouvé matraqué et étranglé, quelques heures après que sa mère Patsy Ramsey a appelé le 911 pour signaler la disparition de sa fille. Une longue demande de rançon a également été trouvée dans la maison des Ramsey. Sa mort a été jugée un homicide et l’affaire a attiré l’attention nationale. En décembre 2021, la police de Boulder avait analysé près de 1 000 échantillons d’ADN et examiné plus de 21 000 astuces. Les détectives de Boulder ont voyagé dans 19 États et interrogé plus de 1 000 personnes en lien avec la mort de JonBenet.

« Grâce aux énormes progrès de la technologie de l’ADN, plusieurs suspects ont été passés par le système pour vérifier les correspondances », a déclaré la police de Boulder dans un communiqué mardi. « [The Colorado Bureau of Investigation] a mis à jour plus de 750 échantillons de référence avec la dernière technologie ADN. Le département de police de Boulder travaille en étroite collaboration avec le CBI sur les futurs progrès de l’ADN. »

La police de Boulder travaille également avec le CBI pour s’assurer que l’ADN dans leur système peut être « comparé correctement aux nouveaux échantillons d’ADN qui ont été téléchargés pour garantir l’exactitude ». Pendant qu’ils poursuivent leur enquête, le département « examine activement les processus de test ADN génétique pour voir si ceux-ci peuvent être appliqués à cette affaire à l’avenir ».

Les parents de JonBenet, Patsy et John, ont été publiquement innocentés du crime par l’avocate de district de l’époque, Mary Lacy, après que la police a déclaré que les preuves ADN recueillies sur les vêtements de l’enfant correspondaient à un homme inconnu, rapporte le Denver Post. Le fils des Ramsey, Burke, a également été innocenté du meurtre de JonBenet à l’époque. Le Boulder Daily Camera a également rapporté en 2013 que John et Patsy n’avaient pas été inculpés après qu’un grand jury a voté pour les inculper d’accusations de maltraitance d’enfants ayant entraîné la mort en 2000, mais le procureur de l’époque a dissous le grand jury sans en informer le public. La mère de JonBenet est décédée d’un cancer en 2006 à l’âge de 49 ans.

L’affaire fait toujours l’objet de nouveaux documentaires, dont certains se sont concentrés sur les théories selon lesquelles les Ramsey seraient impliqués dans la mort de JonBenet. Burke a poursuivi CBS News en 2016 après que le réseau a diffusé une émission spéciale qui incluait une théorie selon laquelle il était impliqué dans la mort de sa sœur. En janvier 2019, Burke et CBS ont conclu un accord. Burke avait 9 ans lorsque sa sœur est décédée.