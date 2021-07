Mise à jour PUBG Mobile 1.5 : date de sortie, moto anti-gravité, pistolet MG3 et plus

PUBG Mobile 1.5 : Ignition apportera une méta qui changera la donne et sera un grand pas dans l’avenir.

La mise à jour PUBG Mobile 1.5 est sur le point d’être publiée après des tests bêta réussis et ajoutera une tonne de nouvelles fonctionnalités qui ont déjà été taquinées dans la version de test. Le prochain patch sera basé sur le thème “Ignition”, qui donnera au jeu un look futuriste en introduisant un nouveau système de transit dans Erangel avec une moto anti-gravité, et plus encore.

Avec la sortie de la mise à jour PUBG Mobile 1.5, la saison 20 du Royale Pass commencera également, qui comprendra de nouveaux éléments dans le jeu tels que de nouveaux skins d’armes, des costumes de personnages, etc.

Date et heure de sortie prévues de la mise à jour

La mise à jour PUBG Mobile 1.5 sortira le 8 juillet 2021, tandis que la saison 20 Royale Pass devrait commencer le 13 juillet. Voici quand la mise à jour sera disponible pour tous les appareils :

App Store avant le 8 juillet à 03h00 UTC Galaxy Store avant le 8 juillet à 06h00 UTC Amazon Appstore avant le 8 juillet à 08h00 UTC Google Play avant le 8 juillet à 15h30 UTC

La mise à jour peut ne pas être disponible pour tout le monde à l’heure exacte, car elle prend du temps à se déployer lentement pour tout le monde. Mais d’ici la fin du 8 juillet, presque tout le monde l’obtiendra dans ses magasins d’applications respectifs.

Taille de la mise à jour PUBG Mobile 1.5

En regardant les mises à jour précédentes du jeu, la prochaine mise à jour 1.5 devrait être d’environ 600 Mo pour les appareils Android, tandis que la mise à jour iOS devrait être d’environ 1,5 Go.

Système de transport en commun Erangel

Ce nouveau système de transport en commun peut changer la donne sur la carte Erangel, car ce système vous aidera à voyager à travers les îles. Cela pourrait être une triste nouvelle pour les joueurs qui aiment camper autour du pont pour arrêter les rotations d’équipes ennemies, bien que vous deviez être un peu prudent car quelqu’un pourrait vous attendre à l’intérieur du système de transit.

Lanceur de convoyeur aérien

Le convoyeur aérien est un nouveau type de machine que l’on peut trouver dans les zones urbaines de la carte. Ils vous permettent de vous lancer dans le ciel pour des transferts à longue distance ou des frappes soudaines. De plus, vous pouvez contrôler la direction qu’il vous envoie. Cela peut être utile pour entrer dans la zone un peu tard, mais vous devez également vous assurer que vous atterrissez correctement, car quelqu’un pourrait vous tuer avant même que vous ne touchiez le sol.

Moto Anti-Gravité

Il s’agit d’une moto de haute technologie qui peut planer au-dessus du sol et de l’eau à basse altitude en utilisant la technologie de lévitation. Avec cela, les joueurs n’auront pas besoin de bateaux pour traverser l’eau, et la moto aidera également à mieux repérer les ennemis car elle est dans les airs.

Robot de patrouille et de protection

Des chiens robotiques spéciaux peuvent être trouvés dans quelques zones urbaines de la carte et ils ont la capacité de scanner toute la zone à la recherche de fournitures de combat de haute qualité après avoir été activés.

Nouvelle arme : MG3

La mise à jour PUBG Mobile 1.5 ajoutera non seulement un nouveau système de transit à la carte, mais une toute nouvelle arme appelée MG3 fera également son chemin dans le jeu. Le canon appartient à la catégorie des mitrailleuses légères et utilisera des munitions de 7,62 mm. MG3 ne sera disponible qu’en gouttes, et la caractéristique unique de cette arme sera sa cadence de tir flexible, qui peut être ajustée pour tirer 660 ou 990 coups par minute.

Indicateur de munitions restantes

Une autre nouvelle fonctionnalité que la mise à jour 1.5 apporte au jeu est une nouvelle fonctionnalité d’indicateur de munitions restantes, qui indiquera la quantité de munitions restantes dans le magazine en changeant la couleur. Voici comment les couleurs varieront en fonction du nombre de munitions restantes :

Lorsqu’il vous reste 25 % de munitions, le nombre deviendra jaune. Lorsqu’il vous reste 10 % de munitions, le nombre deviendra rouge.

Le post PUBG Mobile 1.5 Update: date de sortie, moto anti-gravité, pistolet MG3 et plus est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.