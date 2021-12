Mise à jour : QUATRE footballeurs professionnels sont morts de crises cardiaques en une semaine

par JD Rucker, The Liberty Daily :

Mettre à jour: Hier, nous avons publié un article sur les trois jeunes footballeurs professionnels décédés en cinq jours (voir article ci-dessous). Maintenant, un autre joueur a été ajouté à la liste. Selon The Gateway Pundit :

Ahmed Amin a subi un arrêt cardiaque et a perdu connaissance dans les vestiaires après son entraînement avec son équipe. L’équipe médicale du club a tenté de le réanimer sans succès et l’a rapidement transporté à l’hôpital. Il a été déclaré mort à son arrivée et la cause du décès était un arrêt cardiaque.