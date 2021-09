Mise à jour: Serge Gnabry tiré contre Leipzig en raison de douleurs au bas du dos

Serge Gnabry a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure lors du match du Bayern Munich contre le RB Leipzig. L’ailier s’est retiré avec une blessure sans contact juste avant la mi-temps, les Bavarois menant 1-0. Il a été remplacé par Jamal Musiala.

Gnabry a pu quitter le terrain de son plein gré; cependant, il marchait très lentement dans le champ. Bien qu’il ne semblait pas privilégier une jambe en particulier par rapport à l’autre en partant, les rediffusions n’étaient pas non plus très utiles car il était difficile de voir exactement ce que Gnabry avait pu blesser.

Ce n’est pas le meilleur moment pour Gnabry de contracter une blessure qui pourrait l’empêcher d’entrer pendant une longue période. Kingsley Coman est toujours absent en raison d’une blessure, et bien qu’il revienne probablement le plus tôt possible, il lui faudra bien sûr un peu de temps pour revenir à 100%. De plus, nous connaissons l’historique des blessures de Coman.

Il n’y a pas de repos pour le Bayern non plus. Ils s’envoleront lundi pour s’envoler pour l’Espagne où ils affronteront Barcelone lors de leur premier match de phase de groupes de la Ligue des champions de la saison mardi.

Mettre à jour

Le match est toujours en cours au moment de cette mise à jour (C’est la 85e minute.), Et selon Sky (via @iMiaSanMia), le retrait de Gnabry du match était une mesure de précaution. Espérons que nous obtiendrons une mise à jour officielle du club après le match, et nous vous l’apporterons quand nous le ferons.

Serge Gnabry a été remplacé par mesure de précaution, selon Sky – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 septembre 2021

Mettre à jour

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Julian Nagelsmann a déclaré que Serge Gnabry souffrait de lumbago, et on ne sait pas encore s’il sera ou non disponible mardi contre Barcelone. “Il est déjà soigné, et nous devons attendre et voir comment il va demain.”