Mise à jour sur la livraison d’or du COMEX | Rapport SGT ⋆ 10z viral

Comme nous le rapportons depuis plus d’un an, quelque chose de radicalement cassé et changé au COMEX en mars 2020. À cette fin, il est temps pour une autre mise à jour.

Si vous avez suivi les métaux précieux pendant un certain temps, vous savez probablement que la «livraison» sur le COMEX a toujours été une mascarade conçue pour conférer une légitimité au prix qui y est découvert grâce au trading de dérivés numériques. Pendant des temps immémoriaux, seuls quelques contrats «seraient livrés» selon le calendrier bimensuel, et les participants à ce jeu de brassage de mandats étaient presque entièrement des banques de lingots. Ces banques échangeaient des récépissés d’entrepôt dans leur jeu de coquille conçu pour créer et maintenir l’illusion de la livraison physique.

Mais comme tous les jeux sans règles, les participants ont finalement abusé du jeu au point de le casser. Les abus d’EFP ont grimpé en flèche au cours de la période 2018-2020, et c’était un signe certain que les problèmes se cachaient juste sous la surface. Nous avons abondamment documenté cela au fur et à mesure. Voici quelques liens:

Cependant, ce jeu de confiance s’est finalement effondré et tout s’est effondré en mars 2020. Afin de restaurer la crédibilité du système de prix, le groupe CME a agi rapidement pour modifier les contrats d’or existants du COMEX, et ils en ont même ajouté un nouveau qui – aussi risible que cela puisse paraître – a en fait été conçu pour utiliser la propriété fractionnée dans les bars de Londres comme processus de livraison!

À l’époque, nous avions constaté que le Groupe CME avait, involontairement ou non, ouvert la «Boîte de Pandore» et que le COMEX ne serait plus jamais le même. Leur solution était de convertir le COMEX en une plate-forme de livraison physique dans l’espoir que, ce faisant, leur échange continuerait à être la méthode de découverte de prix dominante au monde.

L’action des prix dans l’année qui a suivi prouve qu’ils ont réussi à panser les blessures, mais tout ce qu’ils ont fait est de fournir un pansement. Le COMEX est maintenant régulièrement drainé et réapprovisionné en métal à un rythme jusqu’ici inédit depuis la création des contrats à terme sur métaux précieux en 1975.

N’oubliez pas que les contrats à terme sur métaux précieux ont été explicitement conçus pour détourner les intérêts de la propriété de métaux physiques. De plus, «on s’attendait à ce que les opérations à terme de gros volumes créent un marché très volatil» qui effrayerait les investissements physiques à grande échelle. Voyez par vous-même dans ce câble daté du 12/10/74 – trois semaines avant le début de la négociation des contrats à terme sur l’or le 1/1/75: https://wikileaks.org/plusd/cables/1974LONDON16154_b.html

Alors, à quel point les choses ont-elles changé au cours des douze derniers mois? Voyez par vous-même ci-dessous. Tout d’abord, voici un rapport type sur les «Gold Stocks» du CME avant mars 2020. Celui-ci date de fin juin 2016. Notez les catégories limitées «d’or» et huit dépositaires pour le COMEX:

Maintenant, régalez-vous des yeux sur le rapport le plus récent, daté du 30 avril 2021. Je me souviens du vieil adage: «Plus la configuration est compliquée, plus la dissimulation est facile.»

Et, enfin, vérifions les rapports de livraison réels afin que vous puissiez avoir une idée de l’ampleur du changement depuis mars 2020. (Heureusement, j’ai commencé à enregistrer les données du COMEX de fin d’année depuis 2015, craignant que tout ne soit perdu. l’éther un jour.)

Rappelez-vous, il y a six mois par an qui servent de mois avant et de livraison pour l’or du COMEX. Ces mois sont février, avril, juin, août, octobre et décembre. Voici les totaux par année.

Assurez-vous de noter quelques points:

Le total pour 2020 a dépassé les cinq années précédentes de livraisons COMEX… COMBINÉ! Le taux d’exécution jusqu’à présent en 2021 prévoit un total cette année qui égalera ou dépassera 2020. Depuis le quasi-effondrement en mars 2020, aucun mois de livraison d’or du COMEX n’a ​​montré moins de 30 000 contrats livrés. C’est plus que les totaux ANNUELS pour 2015, 2017 et 2018. Le total des intérêts ouverts sur les contrats d’or du COMEX est aujourd’hui d’environ 470 000 contrats. Ceci est presque identique à l’intérêt ouvert moyen à long terme pour la période 2013-2018. Les données ci-dessus n’incluent pas une augmentation incroyable du volume de livraison hors mois ou «hors mois de livraison». Par exemple, en mars 2021, 9711 livraisons ont été effectuées. Les cinq marches de la période 2015-2019 n’ont totalisé que 1897. Donc, mars 2021 était 5X les cinq années précédentes combinées!

Quel est mon intérêt en vous montrant tout cela?

Encore une fois, quelque chose s’est clairement cassé en mars 2020, et la réserve fractionnaire et le système de tarification numérique ne se sont pas encore rétablis. En réponse, le Groupe CME a délibérément modifié son COMEX afin de maintenir la légitimité du prix qui y est découvert. Ce faisant, tout le monde de l’investissement a découvert que les coffres COMEX sont un endroit vers lequel vous pouvez maintenant vous tourner si vous avez besoin de livrer du métal physique. Les rapports de livraison et de stock quotidien du coffre-fort le prouvent.

