Mise à jour sur la santé de la princesse Charlene: Monaco royal se remet de la dernière opération | Royale | Nouvelles

Des sources du palais ont confirmé à la publication sœur de HELLO! que la princesse Charlene, 43 ans, a subi la semaine dernière en Afrique du Sud a été un succès. Le royal monégasque est en Afrique du Sud depuis mai de cette année, incapable de revenir à Monaco depuis qu’il est tombé malade au printemps.

Cette opération est la troisième que la princesse subit cette année dans son Afrique du Sud.

Un porte-parole de la princesse Charlene a expliqué que l’ancien olympien avait subi une « intervention finale » sous anesthésie générale.

La princesse a été transportée à l’hôpital en septembre après s’être effondrée à la suite d’une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge.

Les rapports suggèrent que la princesse Charlene pourrait retourner à Monaco ce mois-ci.

Si tel est le cas, elle retrouvera son mari, le prince Albert, et leurs enfants jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, six ans.

Cependant, l’annonce de l’opération de la princesse Charlene est intervenue juste après que le prince Albert a assuré aux médias qu’elle allait « mieux ».

Le prince Albert a déclaré la semaine dernière à la radio monégasque que sa femme était « toujours en Afrique du Sud, mais qu’elle reviendra très bientôt ».

Il a ajouté qu’ils « devraient parler aux médecins dans quelques jours ».

Le prince Albert régnant a déclaré au magazine PEOPLE le mois dernier que la princesse Charlene « n’a pas quitté Monaco en colère !

Il a ajouté: « Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou contre quelqu’un d’autre. »

Il a expliqué son voyage comme un « pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et pour prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis ».

Le voyage, a déclaré le prince, était « seulement censé être un séjour d’une semaine et de 10 jours maximum ».

L’extension, a-t-il affirmé, n’est « absolument qu’un problème médical ».

La princesse Charlene est allée sur Instagram la semaine dernière, souriant largement à une table avec un livre ouvert devant elle.

La petite légende disait : « Que Dieu vous bénisse », accompagné d’un emoji en forme de cœur.

Des sympathisants royaux ont commenté son message, l’un d’eux portant le nom d’écran lbagx a répondu: « J’espère que vous allez bien! »

Un autre, heike.sumi, a répondu : « Meilleurs voeux à vous !