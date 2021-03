Mise à jour sur la santé du prince Philip: les médecins sont «de garde à tout moment», selon un initié | Royal | Nouvelles

Prince Philip: un expert discute des possibles célébrations d’anniversaire

Le prince Philip est retourné au château de Windsor il y a 10 jours, après un séjour d’un mois à l’hôpital. Là-bas, sa santé continuera d’être surveillée en cas de besoin, car le duc d’Édimbourg a une équipe de professionnels de la santé à portée de main, selon la commentatrice royale Rebecca English.

Apparaissant sur Mail Plus ‘Palace Confidential, on a demandé à Mme English comment se passerait le retour de Philip au château de Windsor et s’il bénéficiait de «soins médicaux 24 heures sur 24».

Le rédacteur en chef du Daily Mail royal a répondu: «Je peux imaginer que ce serait le cas.

«Ils ont quelque chose qui s’appelle le foyer médical, une équipe de médecins qui sont à tout moment sur appel pour la famille royale.

«C’est pourquoi il a été admis à l’hôpital assez rapidement parce qu’un médecin a dit de le faire vérifier correctement.

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Philip est actuellement au château de Windsor

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Philip aura 100 ans en juin

«Nous nous sentons tous mieux quand nous rentrons à la maison.

« Je suis sûr que cela aura un grand effet sur sa lente et régulière récupération. »

Le prince Philip a été admis à l’hôpital le 16 février où il a été, comme cela a été révélé plus tard, retrouvé pour une infection.

Le 1er mars, il a été temporairement transféré à l’hôpital St Bartholomew, où il a subi une chirurgie cardiaque.

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le duc d'Édimbourg est sorti de l'hôpital le 16 mars

Plus tôt cette semaine, le prince Charles a fait le point sur l’état de santé du duc d’Édimbourg, selon Sebastian Shakespeare.

Le prince Charles s’est rendu à Athènes mercredi aux côtés de Camilla, duchesse de Cornouailles, à la suite d’une invitation du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

La visite de deux jours à Athènes effectuée au nom du gouvernement britannique a été remplie de références et d’hommages publics au prince Philip par son premier-né.

Et, selon le chroniqueur du Daily Mail, le prince de Galles a également parlé en privé de son père.

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Philip a subi une chirurgie cardiaque plus tôt ce mois-ci

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Charles a rendu hommage aux racines de son père lors de sa visite à Athènes

Lors d’une réunion à l’hôtel de ville de la capitale grecque, le maire Kostas Bakoyannis aurait transmis au prince Charles ses meilleurs vœux au duc d’Édimbourg.

L’héritier du trône l’a remercié et a ajouté: « C’est vraiment merveilleux qu’il soit meilleur ».

Lors de la réunion à l’hôtel de ville, le prince Charles a également plaisanté sur le fait qu’il avait « un peu de sang grec qui coule autour de moi » après avoir reçu la médaille d’honneur d’or de la ville d’Athènes.

Cette remarque faisait clairement référence à la naissance du prince Philip sur l’île grecque de Corfou il y a près de 100 ans.

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Philip est né à Corfou

Le duc d’Édimbourg est le fils unique et le cinquième et dernier enfant du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg.

Le prince Philip a quitté le pays alors qu’il était bébé après que, en 1922, son oncle et le roi grec Constantin I aient été forcés d’abdiquer.

Le prince Charles a également mentionné son père lors de son premier jour à Athènes, lorsque lui et Camilla ont assisté à une réception organisée par la présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou.

Après avoir salué les liens «forts et vitaux» entre le Royaume-Uni et la Grèce, le discours de Charles est devenu plus personnel.

Mise à jour sur la santé du prince Philip: le prince Charles a fait le point sur la santé de son père lors de sa visite en Grèce

Il a déclaré: «Ma femme et moi ne pourrions être plus ravis d’être de retour en Grèce, qui a longtemps occupé la place la plus spéciale dans mon cœur.

«Après tout, la Grèce est la terre de mon grand-père et de la naissance de mon père, il y a près de cent ans, en l’année du centenaire de l’indépendance grecque.

« Plus tard, c’est à Athènes que ma chère grand-mère, la princesse Alice, pendant les années sombres de l’occupation nazie, a abrité une famille juive – un acte pour lequel en Israël elle est considérée comme » Juste parmi les Nations « . »

La brève visite du prince Charles et de Camilla à l’étranger a marqué le 200e anniversaire du soulèvement de la Grèce contre l’Empire ottoman en 1821.