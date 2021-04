Mise à jour sur la santé du prince Philip: mise à jour rare avant l’événement émotionnel de Pâques avec la reine | Royal | Nouvelles

Le prince Philip est sorti de l’hôpital King Edward VII le 16 mars après un séjour d’un mois. Malgré un traitement pour une infection et une chirurgie cardiaque à l’âge de 99 ans, le duc d’Édimbourg se porte maintenant bien.

Et il rejoindra la reine demain lors d’un service religieux privé marquant Pâques, selon le Daily Mirror.

Dimanche, la famille royale âgée ne fera pas d’apparition publique et la reine ne publiera pas de message au public.

Une source a déclaré: «Le souci primordial est d’éviter le rassemblement des foules.

« Si nous disions qu’elle allait à l’église, le risque est qu’il y ait une foule. »

La reine et le prince Philip assisteront probablement au service à la chapelle privée du château de Windsor – mais ils pourraient également choisir de se rendre dans une autre église sur le terrain de leur domaine Berkshire.

À Pâques, le monarque est généralement rejoint par d’autres membres de la famille royale à la chapelle St George pour assister à un service public.

L’année dernière, alors que tous les lieux de culte ont été fermés en raison du premier verrouillage national imposé quelques semaines plus tôt, le monarque a marqué Pâques avec un message rare, dans le but d’apporter du courage et de l’espoir aux Britanniques.

Elle a écrit: «Cette année, Pâques sera différente pour beaucoup d’entre nous, mais en nous séparant, nous protégeons les autres.

«Mais Pâques n’est pas annulée; en effet, nous avons plus besoin de Pâques que jamais.

«La découverte du Christ ressuscité le premier jour de Pâques a donné à ses fidèles un nouvel espoir et un nouveau but, et nous pouvons tous en prendre courage.

« Nous savons que le coronavirus ne nous vaincra pas. Aussi sombre que puisse être la mort – en particulier pour ceux qui souffrent de chagrin – la lumière et la vie sont plus grandes.

« Puisse la flamme vivante de l’espérance pascale être un guide constant face à l’avenir. »

La santé du prince Philip a été une source de préoccupation pour la famille et les fans royaux entre février et mars.

Le duc d’Édimbourg a été admis à l’hôpital le 16 février, le palais de Buckingham ayant déclaré le lendemain qu’il ne s’agissait pas d’une hospitalisation d’urgence et que le duc resterait à l’hôpital King Edward VII pendant quelques jours.

La semaine suivante, il est apparu que le prince Philip était traité pour une infection.

Le 1er mars, il a été transféré à l’hôpital St Bartholomew, où deux jours plus tard, il a subi une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante.

Le prince Philip a été transporté pour la première fois à l’hôpital pour des préoccupations concernant son cœur en 2011.

Le 4 mars, il a été ramené à la clinique privée de Londres où il a été admis pour la première fois, où il est resté deux semaines de plus.

La reine et le prince Philip ont passé la plupart des 12 derniers mois à s’auto-isoler au château de Windsor.

Là-bas, ils ont eu peu de chances de rencontrer d’autres membres de leur famille, qui respectaient également la réglementation gouvernementale sur le coronavirus.

Le prince Charles a été photographié en train de rendre visite au prince Philip à l’hôpital fin février.

Et il a récemment rencontré sa mère, comme cela est apparu hier après que le palais de Buckingham a publié deux nouveaux portraits de la reine et de son héritier pris dans les jardins de Frogmore House le 23 mars.

Avant cette réunion, il est connu pour l’avoir vue le 8 décembre, lorsque six autres membres de la famille royale et la reine se sont réunis dans le quadrilatère du château de Windsor pour écouter des chants de Noël et rencontrer des bénévoles locaux et des travailleurs clés.

En janvier, la reine et Philip ont reçu la première dose de vaccin contre le COVID-19.

Plus tôt cette semaine, après que la reine ait visité le mémorial des forces aériennes de la Commonwealth War Graves Commission à Runnymede, il est apparu que le monarque avait également reçu le deuxième coup.