Mise à jour sur le coronavirus: la vaccination à elle seule ne mettra pas fin à la pandémie de Covid-19, selon une étude du Lancet

Alors même que les pays s’efforcent de vacciner leur population avec le vaccin contre le coronavirus, une étude menée par le Lancet Infectious Disease Journal a révélé que la vaccination seule ne pourra pas contenir la propagation de la maladie. Selon l’étude, les pays devraient également viser à assouplir progressivement les mesures de contrôle et à garantir une plus grande utilisation du vaccin afin de minimiser les futures infections à coronavirus. L’étude a révélé que les données préliminaires suggèrent que le vaccin offre un niveau de protection, mais le niveau exact de protection contre le vaccin reste incertain, a rapporté The Indian Express.

La recherche a révélé que la vaccination d’une grande partie de la population seule et la suppression immédiate de toutes les restrictions pourraient entraîner des vagues ultérieures de coronavirus avec un nombre considérable de décès. L’étude a révélé que la vaccination des adultes pourrait réduire considérablement le nombre R de la maladie, mais ne pouvait pas ramener le nombre R en dessous de 1, ce qui est nécessaire pour mettre fin à la pandémie. Dans le jargon de la science médicale, le nombre R indique la prévalence de l’infection de la maladie. Par exemple, si le nombre R d’une maladie est 5, cela signifie qu’un individu infecté est capable d’infecter 5 autres personnes avec la maladie. Pour qu’une infection meure de sa mort naturelle, le nombre R doit être inférieur à 1.

Concluant ses conclusions, l’étude a déclaré que même dans le scénario le plus optimiste, la vaccination à elle seule ne pourra pas ramener le nombre R en dessous de 1 et les futures vagues de coronavirus dépendront en grande partie du délai à travers lequel les pays assoupliront progressivement les restrictions pour garantir moins de fréquence de la maladie.

L’étude qui a été principalement menée en gardant à l’esprit le scénario britannique Covid-19 n’a pas non plus traité de la question des nouvelles variantes et de leur impact sur la propagation de la maladie. L’étude n’a pas non plus pris en compte le problème de l’affaiblissement de l’immunité qui pourrait être signalé chez les individus vaccinés après quelques mois.