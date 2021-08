Mise à jour sur le procès 5G (Santa Fe, Nouveau-Mexique) ⋆ 10z viral

par BN Frank, poste d’activiste :

La Federal Communications Commission (FCC) est censée protéger les Américains des industries des télécommunications et du câble. Au lieu de cela, il s’est occupé d’eux pendant des décennies (voir 1, 2). Des poursuites ont été déposées contre l’agence pour NE PAS protéger le public des niveaux dangereux de rayonnement des téléphones portables et WiFi ainsi que de la 5G sur Terre (voir 1, 2, 3) et dans l’espace.

Merci à Arthur Firstenberg du Cell Phone Task Force pour une mise à jour sur ce qui se passe au Nouveau-Mexique.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

APPEL À LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS EN PRÉPARATION

À l’automne 2018, la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a accordé des franchises à cinq sociétés de télécommunications dans le but de placer à la fois des câbles à fibre optique et des antennes 5G dans les rues et sur les trottoirs de notre belle ville. Immédiatement, l’Alliance de Santa Fe pour la santé et la sécurité publiques, qui travaille contre la technologie sans fil depuis 2005, a engagé un avocat et intenté une action en justice contre notre ville, notre État et les États-Unis d’Amérique.

Aujourd’hui, deux ans et huit mois plus tard, il n’y a toujours pas d’antennes 5G sur les trottoirs de notre ville. Tout le monde – l’Alliance, les défendeurs du gouvernement, les citoyens de Santa Fe, ceux qui regardent le monde entier et les entreprises de télécommunications qui détiennent les franchises – attendent de voir si notre action en justice aboutira.

D’autres organisations sont également devant les tribunaux pour tenter d’arrêter la 5G. L’Environmental Health Trust et la Children’s Health Defence font tous deux un excellent travail et ont poursuivi la FCC pour ses récentes ordonnances facilitant le déploiement d’antennes. Mais quelle que soit l’issue de ces poursuites, le problème fondamental restera et les antennes 5G continueront d’être construites, tant que la loi fédérale administrée par la FCC restera en place. Cette loi est la Loi sur les télécommunications de 1996, et la disposition qui étouffe toute opposition aux tours de téléphonie cellulaire depuis 25 ans est l’article 704 de cette loi.

L’article 704 interdit aux États et aux gouvernements locaux de réglementer les tours de téléphonie cellulaire sur la base des effets environnementaux des rayonnements radioélectriques, et pendant 25 ans, les « effets environnementaux » ont été interprétés par les tribunaux comme signifiant « effets sur la santé ». Depuis 1996, aucune ville des États-Unis n’a été autorisée à protéger le public des radiations, ni même à entendre des témoignages sur les effets des antennes relais sur la santé. Aucune poursuite pour blessures ou pertes causées par des tours de téléphonie cellulaire n’a été autorisée à être jugée par un tribunal. Une grande classe de réfugiés environnementaux continue de croître alors que des milliers de personnes perdent leur santé, leurs maisons et leurs entreprises chaque jour.

La nôtre est la première organisation à poursuivre une ville pour empêcher la construction d’antennes 5G sur ses trottoirs. La nôtre est la première action en justice jamais déposée qui remet en question la notion selon laquelle « effets environnementaux » signifie « effets sur la santé ». Et le nôtre est le seul procès qui conteste la constitutionnalité de l’article 704 de la Loi sur les télécommunications de 1996. Nous poursuivons pour forcer notre ville et notre État à protéger notre santé, et nous demandons aux tribunaux de déclarer que l’article 704 est inconstitutionnel et invalide parce qu’il prive des personnes de la vie, de la liberté et de la propriété sans procédure légale régulière.

Le 27 mai 2021, la Cour d’appel du dixième circuit de Denver a décidé contre nous, rendant notre affaire mûre pour un appel devant la Cour suprême des États-Unis. Nous avons retenu deux cabinets d’avocats, un sur la côte est et un sur l’ouest, pour rédiger la requête en certiorari et plaider la cause si la Cour suprême accepte de l’entendre. Les deux cabinets d’avocats ont une expérience en droit constitutionnel et en droit de l’environnement. Nous solliciterons également des mémoires d’amicus curiae (ami de la cour) auprès d’organisations et de gouvernements. Notre demande de certiorari doit être déposée auprès de la Cour suprême au plus tard le 25 octobre 2021.

Lire la suite @ ActivistPost.com