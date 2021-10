Mise à jour sur le retour du quart-arrière des Seahawks cette saison

Russell Wilson a subi une blessure au doigt la semaine dernière qui a nécessité une intervention chirurgicale. Et bien que l’on sache qu’il manquera certains matchs en raison de sa blessure, il y a une mise à jour sur le moment où Wilson pourrait revenir. Vendredi, les Seahawks ont officiellement placé Wilson dans la réserve des blessés, ce qui signifie qu’il manquera au moins trois semaines d’action. Le premier Wilson pourrait revenir dans la semaine 10 contre les Packers de Green Bay. Mais selon Jeremy Fowler d’ESPN, Wilson devrait être absent quatre à huit semaines.

Le passage à la réserve des blessés signifie également que Wilson ratera un match de saison régulière de la NFL pour la première fois de sa carrière. Selon ESPN, la séquence de 149 départs consécutifs de Wilson dans la NFL est la sixième plus longue séquence de l’histoire de la NFL parmi les quarts-arrières. Geno Smith remplacera Wilson, et l’équipe est très favorable au quart-arrière vétéran.

« Il était génial », a déclaré l’entraîneur des Seahawks Pete Carroll à propos de la présence de Wilson lundi, selon le site officiel de l’équipe. « Il sait que son travail consiste à aider Geno et à le préparer… S’il peut trouver un moyen de rivaliser avec ça, il le fait. Il commence déjà à écouter le plan de match, il trouve où il s’adapte, il va préparez-vous comme il joue. Son plan est de rester aussi vif et frais que possible. »

Lors de la même conférence de presse, Carroll a également répondu aux questions sur le retour de Wilson à l’action. « Russ a eu une opération très réussie, nous sommes vraiment satisfaits de tous les rapports, et nous n’avons aucun calendrier pour vous pour le moment », a déclaré Carroll. « Il est de très bonne humeur, vraiment actif aujourd’hui autant qu’il pourrait l’être autour de nous et tout ça. Vraiment heureux des résultats de la première partie. »

Wilson a été sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL 2012 du Wisconsin. Il a mené les Seahawks à remporter des saisons chaque année et un titre au Super Bowl en 2013. Wilson a été sélectionné pour le Pro Bowl chaque année, sauf en 2016, ainsi que pour la deuxième équipe All-Pro en 2019. En 149 départs, Wilson a lancé pour 35 142 verges, 277 touchés et 92 interceptions avec une cote de passeur de 102,3.