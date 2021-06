Mise à jour sur le verrouillage du coronavirus: de plus en plus d’États annoncent un assouplissement des restrictions induites par COVID à partir de lundi

L’Assam a prolongé les restrictions jusqu’au 15 juin, mais le 4 juin, il a augmenté d’une heure l’assouplissement du couvre-feu. (fichier image)

L’Haryana et le Sikkim ont été les derniers à prolonger le verrouillage à partir de lundi, mais ont assoupli les restrictions comme plusieurs autres États, dont le Maharashtra, qui ont annoncé des mesures prudentes pour redémarrer ou intensifier les activités après plus d’un mois après une baisse des cas de COVID.

« Le gouvernement de l’État prend un risque calculé et les gens doivent donc prendre soin d’eux-mêmes. Rien ne va être facilité immédiatement », a déclaré le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, avant le début du processus de déverrouillage «à cinq niveaux» basé sur le taux de positivité hebdomadaire et l’occupation des lits d’oxygène dans les districts.

Thackeray a souligné que l’administration locale déciderait d’assouplir les restrictions et de les renforcer davantage.

À Mumbai, la capitale financière du pays, les restaurants, les magasins vendant des articles non essentiels et les lieux publics devraient rouvrir à partir de lundi, mais les centres commerciaux, les théâtres et les multiplexes continueront de rester fermés car la métropole a été classée dans le niveau 3 du «déverrouillage» plan.

Cependant, la capitale nationale, qui a commencé l’exercice de déverrouillage à partir du 31 mai, verra un nouvel assouplissement des restrictions à partir de lundi, le gouvernement autorisant la reprise des services de métro à 50% de leur capacité et la réouverture des marchés et des centres commerciaux sur une base impair-pair.

Des responsables ont déclaré que des équipes de police et d’administration de district ont été déployées dans toute la ville pour appliquer un comportement approprié au COVID.

Les zones de super-épandage possibles comme les marchés importants, les centres commerciaux et les magasins d’alcools qui attirent de grandes foules ont été marquées pour le strict respect des précautions telles que l’utilisation de masques faciaux et la distanciation sociale.

En juin, plusieurs États et territoires de l’Union ont commencé à assouplir les restrictions de verrouillage qu’ils ont commencé à imposer à la mi-avril alors que la deuxième vague de COVID a frappé le pays, mais le Centre a averti que le processus de déverrouillage doit être lent et que COVID-approprié comportement doit être strictement respecté.

« Quoi que nous sachions à partir des scénarios possibles présentés par des personnes éminentes, il (COVID) diminuera et juin sera beaucoup mieux, mais les préoccupations sont lorsque nous nous ouvrons, comment nous comportons-nous parce que le virus n’est allé nulle part », NITI Aayog Le membre (Santé) VK Paul avait dit la semaine dernière.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a également étendu dimanche les assouplissements du couvre-feu contre les coronavirus à quatre autres districts.

Avec cela, les bordures ont été assouplies dans 71 quartiers où les magasins et les marchés en dehors des zones de confinement seront autorisés à ouvrir cinq jours par semaine.

Alors que le nombre de cas actifs est tombé en dessous de la barre des 600 dans ces districts, une surveillance est maintenue sur les quatre districts restants de Lucknow, Gorakhpur, Meerut et Saharanpur, et une décision sur ces districts pourrait être prise mardi, un responsable déclaration dit

Le gouvernement de l’Haryana a déclaré qu’il prolongeait le verrouillage, imposé dans l’État le 3 mai, jusqu’au 14 juin à titre de mesure préventive et de précaution, bien que le taux de positivité au COVID et le nombre de nouveaux cas positifs au Covid aient diminué.

Alors que de nouveaux assouplissements concernant l’ouverture des magasins et des centres commerciaux ont été accordés, les lieux religieux sont également autorisés à ouvrir désormais avec 21 personnes à la fois.

Les bureaux d’entreprise peuvent avoir une participation de 50% après avoir adopté des normes de distanciation sociale et les rassemblements de 21 personnes maximum sont autorisés lors des mariages, des funérailles et des crémations des 11 premiers.

Le gouvernement du Sikkim, tout en annonçant le verrouillage à l’échelle de l’État pendant une semaine de plus jusqu’au 14 juin, a également autorisé la détente pour les magasins vendant des produits d’épicerie et de la quincaillerie.

Même si la situation du COVID s’est relativement améliorée dans la plupart des États du nord et de l’ouest, les régions du sud et de l’est du pays signalent toujours un nombre élevé de cas.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, avait annoncé la prolongation du verrouillage d’une semaine jusqu’au 14 juin avec un certain assouplissement des restrictions à partir de lundi, sauf dans 11 districts où le nombre de nouveaux cas signalés était encore élevé.

Auparavant, le Karnataka voisin avait prolongé le verrouillage jusqu’au 14 juin.

L’Himachal Pradesh et Goa avaient également prolongé le « couvre-feu de Corona » jusqu’au 14 juin avec un certain assouplissement des restrictions.

Le Ladakh a annoncé dimanche un déverrouillage progressif après un « couvre-feu corona » d’un mois dans le territoire de l’Union.

L’Inde a signalé 1 14 460 nouvelles infections à coronavirus, le plus bas en 60 jours, tandis que le taux de positivité quotidien a encore chuté à 5,62 %, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour dimanche.

Avec les nouveaux cas, le nombre total de cas de coronavirus dans le pays est passé à 2 88 09 339.

Le nombre de morts de COVID-19 est passé à 3 46759 avec 2 677 décès quotidiens, le plus bas en 42 jours, tandis que les cas actifs sont tombés en dessous de 15 lakh, les données mises à jour à 8 heures ont montré

L’Inde avait signalé plus de 88,82 lakh d’infections à coronavirus rien qu’en mai au cours de la deuxième vague déchaînée de COVID-19, représentant 31,67% des plus de 2,8 crores de cas signalés dans le pays jusqu’à présent et en faisant le pire mois de la pandémie.

Le mois de mai a également vu 1 17 247 décès dus à la maladie, ce qui représente environ 35,63 % du total des 3 29 100 décès enregistrés jusqu’à présent.

Les cas quotidiens ont culminé le 7 mai lorsque le pays a enregistré 4 14 188 infections en l’espace de 24 heures, tandis que les décès quotidiens étaient les plus élevés le 19 mai, l’Inde signalant 4 529 décès dus au COVID-19.

Les cas actifs avaient culminé le 10 mai à 37 45 237.

Voici un aperçu des restrictions/verrouillage induits par les coronavirus imposés par les États et les territoires de l’Union :

* Delhi poursuivra le verrouillage avec la deuxième phase d’assouplissement des restrictions à partir du 7 juin.

*Haryana a prolongé le verrouillage jusqu’au 14 juin avec un certain assouplissement des restrictions.

* Le Pendjab a prolongé les restrictions sur les coronavirus jusqu’au 10 juin.

* L’Uttar Pradesh a assoupli les restrictions dans 71 districts. Couvre-feu nocturne et confinement le week-end pour rester en l’état.

*Le Bihar a prolongé le verrouillage jusqu’au 8 juin.

* Jharkhand a prolongé le verrouillage jusqu’au 10 juin.

* Odisha a prolongé le verrouillage jusqu’au 17 juin.

* Le gouvernement du Bengale occidental a prolongé les restrictions COVID-19 en cours jusqu’au 15 juin.

* Le Rajasthan a prolongé le verrouillage jusqu’au 8 juin mais a assoupli certaines restrictions.

* Le Madhya Pradesh a prolongé le couvre-feu corona avec des restrictions assouplies jusqu’au 15 juin. L’État a annoncé des directives de déverrouillage distinctes pour les districts.

* Le Gujarat a prolongé le couvre-feu nocturne dans 36 villes de l’État pendant une semaine à partir du 4 juin, avec un assouplissement supplémentaire des horaires.

* Le gouvernement du Chhattisgarh a prolongé le 31 mai le verrouillage jusqu’à nouvel ordre.

* Le Kerala a prolongé le verrouillage jusqu’au 9 juin avec quelques concessions.

*Le Tamil Nadu a prolongé le confinement jusqu’au 14 juin.

* Pondichéry a imposé le confinement jusqu’au 7 juin.

* L’administration de Lakshadweep a prolongé le verrouillage jusqu’au 10 juin.

* Karnataka a annoncé une prolongation du verrouillage jusqu’au 14 juin.

*Telangana a prolongé le verrouillage jusqu’au 9 juin.

* L’Andhra Pradesh a prolongé le couvre-feu jusqu’au 10 juin.

*Le gouvernement de Goa a prolongé le couvre-feu jusqu’au 14 juin.

* Maharashtra a prolongé les restrictions de type verrouillage jusqu’au 15 juin, mais elles seront assouplies à partir du 7 juin.

* L’Assam a prolongé les restrictions jusqu’au 15 juin, mais le 4 juin, il a augmenté d’une heure l’assouplissement du couvre-feu.

* Nagaland a prolongé le verrouillage jusqu’au 11 juin.

*Mizoram a prolongé le verrouillage, qui a été imposé à Aizawl et dans d’autres quartiers généraux du district, jusqu’au 6 juin.

* L’Arunachal Pradesh a imposé un verrouillage complet dans les districts d’Anjaw, de Dibang Valley, de Lower Subansiri, de Lohit et de Tawang et dans la région du complexe de la capitale jusqu’au 7 juin.

* Le gouvernement du Manipur a imposé un couvre-feu dans sept districts d’Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Ukhrul, Thoubal, Kakching et Churachandpur jusqu’au 11 juin.

* Meghalaya a prolongé le verrouillage dans le district d’East Khasi Hills le plus touché jusqu’au 7 juin.

* Le gouvernement de Tripura a prolongé le couvre-feu corona dans les zones de la société municipale d’Agartala et les zones urbaines de l’État jusqu’au 10 juin.

*Le Sikkim a prolongé le confinement jusqu’au 14 juin.

* L’administration du Jammu-et-Cachemire a assoupli les restrictions, mais le couvre-feu nocturne et le verrouillage du week-end resteront.

* L’Uttarakhand a prolongé le couvre-feu COVID jusqu’au 8 juin.

* Le gouvernement de l’Himachal Pradesh a prolongé le couvre-feu contre les coronavirus jusqu’au 14 juin avec un certain assouplissement.

