Mise à jour sur les blessures de Bukayo Saka avant l’Angleterre contre le Danemark de Gareth Southgate

Bukayo Saka pourrait être de retour dans le onze de départ de l’Angleterre mercredi (Photo: .)

Bukayo Saka devrait être en forme pour la demi-finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre le Danemark mercredi après avoir raté la victoire contre l’Ukraine samedi en raison d’une blessure mineure.

La star d’Arsenal a impressionné lorsqu’il a commencé les victoires contre la République tchèque et l’Allemagne, mais a dû manquer les quarts de finale à Rome après un coup à l’entraînement.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que l’adolescent était en fait disponible pour jouer contre l’Ukraine, mais avec autant d’options disponibles sur l’aile, il n’était pas nécessaire de le risquer et Jadon Sancho en a eu la chance dès le début.

Saka devrait certainement être de retour à temps pour les Danois à Wembley, bien que nous ne sachions pas encore s’il sera de retour dans le onze de départ ou non.

“Il devrait aller bien”, a déclaré Southgate à propos du joueur de 19 ans.

‘Il s’est déclaré disponible pour le [Ukraine] match, mais nous n’avions pas vraiment eu la chance de le voir sur le terrain et travailler au niveau que nous pensions justifierait cette décision.

“Il reprendra l’entraînement complet avec le groupe lundi et il devrait aller bien.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Southgate a un éventail de talents offensifs à sa disposition, non seulement Saka espérant revenir dans le onze de départ, mais aussi Phil Foden et Jack Grealish espérant revenir dans l’équipe.

S’exprimant avant la victoire 4-0 contre l’Ukraine, Southgate a déclaré : ” J’ai toujours dit qu’il était impossible de satisfaire tout le monde, de choisir une équipe avec laquelle tout le monde serait d’accord. Mais nous devons choisir les bons joueurs aux bons moments, sentir ce qui causera le plus de problèmes à l’opposition, physiquement où se trouvent tous les joueurs, quel est le meilleur moment pour qu’ils aient un impact.

«Ils ont tous été incroyablement respectueux envers leurs coéquipiers et le fait que nous ayons cette force en profondeur.

‘Raheem (Sterling) a été en feu. Ses buts ont rendu plus difficile pour certains autres d’entrer sur ce côté gauche.

PLUS : Matteo Guendouzi envoie des messages mitigés sur son avenir à Arsenal avant le prêt à Marseille

PLUS : Gary Neville dit à Gareth Southgate de ramener Bukayo Saka pour l’Angleterre contre le Danemark

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();