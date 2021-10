Mise à jour sur les blessures de JJ Watt: l’ailier défensif des Cardinals subirait une opération à l’épaule de fin de saison

L’une des plus grandes stars défensives des Cardinals invaincus pourrait potentiellement manquer le reste de la saison, selon un rapport d’Adam Schefter d’ESPN.

L’ailier défensif de première année de l’Arizona JJ Watt, qui a été exclu du match de l’équipe «Thursday Night Football» contre les Packers en raison d’une blessure à l’épaule non spécifiée, subira une intervention chirurgicale de fin de saison. Schefter rapporte qu’aucune date n’a encore été fixée pour la procédure et que la blessure de Watt a été blessée au cours du deuxième quart du match de dimanche contre les Texans.

DE JJ Watt des Cardinals subira ce qui est maintenant susceptible d’être une opération à l’épaule mettant fin à la saison, selon des sources à ESPN. Pas encore de date fixée pour la chirurgie. Watt s’est blessé à l’épaule au deuxième quart dimanche et a quand même réussi à jouer le reste du match avec la blessure. pic.twitter.com/Y2pzFV8sFQ – Adam Schefter (@AdamSchefter) 28 octobre 2021

Watt n’a pas présenté de statistiques de calibre All-Pro au cours de sa première année avec les Cardinals, mais a néanmoins été un contributeur important à la défense de l’Arizona. Il a joué et commencé les sept matchs cette saison, totalisant 16 plaqués (cinq pour la défaite), un sac et 10 coups sûrs du quart-arrière. Il est à égalité avec Chandler Jones pour les plaqués pour pertes et se classe deuxième de l’équipe derrière lui pour les coups sûrs du quart-arrière. Il a également deux passes défendues et un échappé forcé.

La façon dont l’Arizona gère la perte potentielle de Watt cette saison pourrait grandement contribuer au reste de sa campagne 2021. Les Cardinals, 7-0, sont la dernière équipe invaincue de la NFL et sont actuellement projetées comme la tête de série des séries éliminatoires de la NFC. Ils sont également la meilleure équipe au classement de puissance de Sporting News.

Avec cela, Sporting News casse tout ce que vous devez savoir sur la blessure de Watt et le calendrier de retour :

Quelle est la blessure de JJ Watt ?

On ne sait pas quelle est la blessure de Watt, ou sa gravité. Mercredi, les Cardinals n’ont indiqué que Watt était absent pour le match de jeudi contre les Cardinals en raison d’un problème d’épaule non divulgué.

Cependant, il est clairement suffisamment grave pour justifier une intervention chirurgicale potentiellement de fin de saison. Selon Schefter, Watt s’est blessé au deuxième quart de la victoire 31-5 des Cardinals sur son ancienne équipe, les Texans. Il a continué à jouer malgré la blessure, aggravant particulièrement le problème (bien que cela n’ait pas été confirmé).

Watt a terminé le match avec un tacle pour perte et un coup sûr du quart-arrière.

Combien de temps JJ Watt sera-t-il absent ?

Schefter a décrit l’opération comme la fin de la saison, bien que Ian Rapoport du réseau NFL ait spécifié que le délai de récupération prévu était d’au moins trois mois.

#AZCardinals DE JJ Watt a joué toute la seconde mi-temps la semaine dernière… et a maintenant besoin d’une opération à l’épaule, a déclaré une source. La récupération est probablement d’au moins trois mois, ce qui pourrait l’assommer pour la saison. Une situation difficile pour le vétéran. – Ian Rapoport (@RapSheet) 28 octobre 2021

En supposant un scénario optimal dans lequel Watt n’a besoin que de trois mois pour récupérer – et en supposant que Watt effectue la procédure avant la fin de la semaine – cela créerait une faible chance qu’il puisse revenir fin janvier. Le match de championnat NFC est le 30 janvier 2022; Le Super Bowl 56 suit deux semaines plus tard, le 13 février.

Cela nécessiterait évidemment des séries éliminatoires approfondies des Cardinals, probablement jusqu’au Super Bowl. Cela dit, il est revenu de blessure pour participer aux séries éliminatoires. Watt, alors avec les Texans, a été placé dans la réserve des blessés en 2019 après avoir subi une blessure au pectoral le 27 octobre. Il a été activé à temps pour le match de deuxième tour des Texans contre les Chiefs le 12 janvier, bien qu’il ne l’ait pas fait. enregistrez toutes les statistiques dans la perte 51-31.

Bien sûr, sa blessure d’hier et d’aujourd’hui est complètement différente et nécessite des délais et des traitements différents pour tout retour. Mais si les Cardinals réussissent en profondeur les séries éliminatoires, il est certainement possible que Watt tente un retour avec sa nouvelle équipe.