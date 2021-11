Mise à jour sur les blessures: le statut des blessés ambulants du Bayern Munich – et mis en quarantaine

Juste un jour avant le choc du Bayern Munich en Bundesliga contre Arminia Bielefeld, il y a encore un autre sac de nouvelles mitigées en provenance de Säbener Straße. Ne vous inquiétez pas, celui-ci n’a pas trop de mauvaises nouvelles.

On commencera par le mauvais : la blessure au mollet de Marcel Sabitzer s’est avérée pire que prévu. Bielefeld lui manquera certainement, et des rapports suggèrent qu’il pourrait être absent pour le reste des Hinrunde. Avec Joshua Kimmich déjà mis à l’écart en raison de COVID-19, c’est une mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain du Bayern. Julian Nagelsmann devra faire preuve de créativité, surtout avec de gros affrontements contre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone qui se profilent.

Bouna Sarr, quant à lui, a subi une blessure aux adducteurs et sera absent deux à trois semaines, le mettant ainsi hors service pour le reste de l’année. Tanguy Nianzou s’est blessé à l’épaule contre le Dynamo Kiev il y a deux jours, et il reste à voir quand il pourra reprendre l’entraînement.

Passons maintenant aux bonnes nouvelles : Niklas Süle et Josip Stanišić ont officiellement repris l’entraînement et seront dans l’équipe pour le match de demain. En raison de leur quarantaine, ils ne seront évidemment pas en forme pour commencer, mais donneront au banc quelques options supplémentaires. Serge Gnabry, Jamal Musiala et Michael Cuisance sortiront de quarantaine à minuit, et seront également sur le banc. C’est déjà un contraste frappant avec la sortie du Bayern en Ligue des champions contre Kiev, alors qu’ils n’avaient que six joueurs sur le banc, dont deux gardiens de but.

Lucas Hernández, qui a été remplacé contre Kiev en raison d’une blessure, a heureusement été jugé apte pour Bielefeld, et plusieurs rapports affirment qu’il débutera aux côtés de Dayot Upamecano, qui a été suspendu pour Kiev. Léon Goretzka devrait également commencer. Selon Nagelsmann, Goretzka n’a pas terminé l’entraînement complet, mais simplement par précaution pour le coup mineur qu’il a subi contre Kiev.

Bien entendu, Joshua Kimmich et Eric Maxim Choupo-Moting restent en quarantaine après leurs tests positifs au COVID-19. Nous leur souhaitons un prompt et sûr rétablissement.