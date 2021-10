Mise à jour sur les blessures: Leon Goretzka du Bayern Munich a été innocenté après une blessure mineure

Si vous pensiez que le match désastreux du Bayern Munich DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach ne pouvait pas empirer, c’est possible. En seconde période, Leon Goretzka est resté au sol après un tacle.

Le milieu de terrain du Bayern a ensuite été remplacé à la 64e minute et n’a pas pu continuer le match. Bien qu’il ne soit pas certain du type de blessure subie par Goretzka, il semble qu’il sera prêt pour le match du Bayern contre l’Union Berlin.

Dino Toppmöller, l’assistant de Julian Nagelsmann, a commenté après le match de Pokal : « Léon a pris un coup à son Achille et avait une plaie ouverte au talon. Cela ne devrait pas être trop dramatique par rapport à samedi.

Reste à savoir comment Julian Nagelsmann s’alignera ce week-end contre l’Union Berlin. Va-t-il décider de mettre au repos certains joueurs, par exemple les défenseurs, qui ont joué lamentablement en collectif. Ou, peut-être que Nagelsmann essaiera de rassembler la formation la plus forte possible et essayera de bien faire les choses avec une victoire dominante. Assurément, il peut compter sur Goretzka !