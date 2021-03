Mise à jour sur les blessures: Leon Goretzka du Bayern Munich a un «problème de mollet» et est discutable pour le match contre la Roumanie

Et les hits continuent à venir pour le Bayern Munich.

Plus tôt dans la journée, nous avons appris que Niklas Süle ne s’était pas rendu à Bucarest pour le match de qualification de l’Allemagne pour la Coupe du Monde de la FIFA contre la Roumanie, mais il semble également que Leon Goretzka se soit également blessé.

Au cours de sa conférence de presse plus tôt dans la journée, le manager allemand Joachim Löw a révélé que le statut de Goretzka pour le match de la Roumanie est incertain en raison d’un problème de mollet (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia ci-dessous):

Joachim Löw: « Leon Goretzka a un problème au mollet. Il va terminer une partie de l’entraînement en équipe aujourd’hui et nous déciderons demain s’il peut jouer. Leroy Sané a un problème de tendon, mais les choses semblent plus positives pour lui » pic.twitter. com / ZqVupS9m8Q

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 mars 2021