Mise à jour sur les blessures: Leon Goretzka du Bayern Munich fait des progrès dans l’espoir d’être prêt pour les euros

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka, se bat avec acharnement pour atteindre son objectif d’être prêt pour les Championnats d’Europe de cet été.

Avec l’annonce de l’équipe allemande plus tôt cette semaine, Goretzka est déjà de retour sur le terrain d’entraînement et travaille dur pour se remettre en forme à temps pour aider Die Mannschaft à se préparer pour l’Euro – ce qui ne sera pas une tâche facile pour les Allemands étant donné le départ de l’équipe. dans un groupe avec la France, le Portugal et la Hongrie.

Le journaliste de Sport Bild, Tobi Altschäffl, a capturé les dernières nouvelles sur Goretzka dans le tweet ci-dessous:

Gute Nachrichten von Leon Goretzka! Der Bayern-Profi ist zurück auf dem Rasen, absolviert lockeres Lauftraining. Der EM-Start ist für ihn gesichert. Goretzka schon im Trainingslager à Seelfeld zur Nationalmannschaft stoßen. #fcbayern – Tobi Altschäffl (@ altobelli13) 21 mai 2021

Bonnes nouvelles de Leon Goretzka! Le professionnel du Bayern est de retour sur la pelouse, faisant un entraînement de course facile. Le début de l’EM est assuré pour lui. Goretzka veut rejoindre l’équipe nationale au camp d’entraînement de Seelfeld. # Fcbayern

Goretzka a subi deux IRM pour évaluer les dommages à sa cuisse, qui ont été diagnostiqués comme une «déchirure». Maintenant, cependant, il semble que le joueur de 26 ans soit sur la bonne voie pour faire un retour.