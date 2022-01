Mise à jour sur les blessures: Leon Goretzka du Bayern Munich veut prendre son temps avec une blessure au tendon rotulien

Leon Goretzka n’a plus joué pour le Bayern Munich depuis la victoire 3-2 du 4 décembre contre le Borussia Dortmund au Westfalenstadion, et même alors, il n’a pu totaliser que 65 minutes en raison d’un coup porté. Plus récemment, il a eu un problème persistant au tendon rotulien qui l’a empêché de s’entraîner en équipe toute la semaine. Au contraire, il s’est entraîné individuellement pour ne pas risquer d’aggraver le problème et gérer la charge sur le genou affecté. Goretzka ne sera pas disponible pour le match d’ouverture du Bayern à Ruckrunde contre le Borussia Mönchengladbach vendredi.

« Il a eu deux jours assez décents et maintenant il a eu un jour où nous avons réduit la charge. Aujourd’hui, nous voulions l’améliorer, puis c’était à nouveau nettement pire. Nous avons fait un autre contrôle IRM et il n’y avait pas de détérioration. Mais pas d’amélioration non plus », a déclaré Julian Naglesmann à propos de la situation de Goretzka lors de la conférence de presse avant le choc de Gladbach (Bild).

Du point de vue du Bayern, avec sa situation actuelle de coronavirus et une petite liste de joueurs blessés, il est absolument primordial à long terme qu’ils ne précipitent pas Goretzka en arrière et ne risquent pas de complications supplémentaires pour son genou ou l’un des muscles environnants. Tant de blessures différentes peuvent survenir à partir d’un tendon rotulien compromis qui relie essentiellement la rotule au tibia et est en partie responsable du maintien de l’alignement lorsque la jambe se plie et se redresse à chaque foulée. Un certain nombre de blessures différentes, mineures et majeures, pourraient survenir avec un tendon rotulien qui n’est pas complètement rétabli et perdre Goretzka à long terme serait coûteux.

« Nous avons à nouveau envoyé les photos au spécialiste d’Innsbruck et nous y ferons un autre examen, puis nous déciderons quoi faire avec le genou. Que vous continuiez à l’essayer avec prudence ou que vous deviez jeter un autre coup d’œil pour remarquer la troisième dimension, s’il y a une structure qui cause des problèmes. Mais cela n’a pas encore été décidé. On va réfléchir à ce qu’on fait pour les deux prochains jours. C’est important que ça ne continue pas comme ça, car la situation est insupportable, surtout pour lui. C’est très ondulé. Léon est incapable de jouer. Il doit emprunter d’autres voies pour s’assurer qu’il n’échoue pas avant quatre à cinq semaines », a ajouté Nagelsmann.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Rétrospectivement, Goretzka jouant lors de la victoire 3-2 contre le Borussia Dortmund aurait pu être un facteur déterminant dans l’aggravation de sa situation au tendon rotulien. Dans la préparation de cet affrontement, Goretzka a même dû interrompre l’entraînement tôt en raison de l’inconfort. Pour cette circonstance, il s’agissait certainement d’un risque calculé, mais le résultat aurait pu être différent si Goretzka n’avait pas commencé.

La chirurgie pourrait être nécessaire

Selon une mise à jour de @iMiaSanMia sur Twitter, Goretzka pourrait même devoir subir une opération pour réparer le tendon rotulien de son genou. Cela garantirait presque qu’il serait mis à l’écart pendant une période considérable alors qu’il se remet de ladite opération si tel est effectivement le cas.

Situation des blessures de Goretzka selon Nagelsmann et divers rapports : • Blessure aggravée contre BVB en décembre

• S’est entraîné individuellement deux jours cette semaine, mais les choses ont empiré aujourd’hui

• A subi une IRM

• Une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire en fonction du diagnostic, pas encore de décision pic.twitter.com/i4I7ahIpG2 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 janvier 2022