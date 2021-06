Mise à jour sur les blessures: Leon Goretzka est en bonne santé, mais Serge Gnabry est absent, Lukas Klostermann est blessé, Jonas Hofmann n’est pas encore prêt pour l’Allemagne

in

Le mot du camp allemand ce matin était que trois joueurs étaient absents de l’entraînement de l’équipe avant le match de samedi contre le Portugal: Serge Gnabry du Bayern Munich, Lukas Klostermann du RB Leipzig et Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach.

Selon le botteur, Gnabry a été tenu « au repos », tandis que le statut de Klostermann était plus préoccupant. Klostermann souffre d’une “blessure musculaire” non précisée et son statut est mis en doute pour le match du Portugal

Heiko Niedderer de Bild a également tweeté à propos des absences :

Serge Gnabry fehlte heute im DFB-Training! Ebenfalls nicht dabei Lukas Klostermann. #dfb #GERPOR – Heiko Niedderer (@itstheicebird) 17 juin 2021

Serge Gnabry était absent de l’entraînement DFB aujourd’hui ! Pas là non plus Lukas Klostermann.#dfb #GERPOR

Bien qu’il puisse ne pas sembler que la blessure de Klostermann soit un gros problème à première vue, il y avait des rumeurs selon lesquelles Joachim Löw pourrait envisager de passer à une configuration à quatre avec l’arrière droit actuel Joshua Kimmich glissant à l’intérieur du milieu de terrain central.

Si Klostermann n’est pas en mesure de jouer contre le Portugal, Löw pourrait toujours choisir de pousser Matthias Ginter à l’arrière droit, mais le manager vainqueur de la Coupe du monde 2014 devra peut-être repenser les choses en fonction des personnes disponibles.

Le jour de repos de Gnabry était probablement celui-là, car le joueur de 26 ans a des antécédents de blessures musculaires et de fatigue. Tout repos supplémentaire qu’il pourra obtenir sera probablement bénéfique.

Hofmann s’est entraîné en privé et devrait également manquer le match contre le Portugal.

Quant à Leon Goretzka, la star du Bayern Munich a été jugée « prête pour l’action » :