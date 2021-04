Mise à jour sur les blessures: les sprints de Robert Lewandowski, Niklas Süle fait du jogging pour le Bayern Munich

Les stars du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Niklas Süle, ont fait des progrès dans leurs efforts de réadaptation aujourd’hui à Säbener Straße.

Lewandowski a été vu courir sur le terrain d’entraînement, tandis que Süle faisait du jogging. Les deux joueurs auraient été précieux pour l’équipe plus tard dans la journée contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais des blessures ont ruiné ces plans.

Bild a fourni quelques détails sur la session pour les deux joueurs:

Le super attaquant Robert Lewandowski (32 ans) s’est entraîné mardi matin pour la première fois après sa tension ligamentaire dans son genou droit en chaussures de football – mais toujours sans le ballon. Le footballeur mondial a fait son rapport lundi et a terminé sa première séance d’entraînement de course de 30 minutes sur la Säbener Straße avec l’entraîneur de rééducation Simon Martinello (36 ans) dans la neige. Mardi, il a augmenté sa charge de travail. En plus des exercices de coordination à grande vitesse, il y avait aussi des ascensions de plus de 80 mètres au programme. «Lewy» a franchi les 20 derniers mètres dans un sprint complet. Cependant, les changements de direction n’étaient pas encore possibles. Au bout de 45 minutes, c’était fini. L’espoir d’un retour plus rapide grandit!