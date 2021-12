Mise à jour sur les blessures: Marcel Sabitzer est de retour à l’entraînement au Bayern Munich

Le milieu de terrain du Bayern Munich a été aperçu de retour à l’entraînement lundi matin. Torben Hoffmann de Sky Sports a rapporté que Sabitzer est de retour à l’entraînement individuel et a été vu en train de faire un jogging léger. On ne sait pas combien de temps le milieu de terrain autrichien aura besoin pour récupérer, mais il ne devrait pas revenir de sitôt. Sabitzer est absent depuis fin novembre en raison d’une blessure au mollet qui pourrait le mettre à l’écart jusqu’à la fin de l’année.

Avec Joshua Kimmich et Marcel Sabitzer absents, le Bayern a dû chercher en profondeur un milieu de terrain de remplacement et ils se sont tournés vers Corentin Tolisso comme l’homme de la situation. Bien que ces joueurs soient absents, Tolisso a fait un excellent travail pour assumer ce rôle et beaucoup pensent qu’il fait de toute façon un meilleur travail que Sabitzer.

Sabitzer a eu un début décevant à Munich, cependant, de nombreux joueurs ont du mal à s’installer au Bayern, nous n’avons donc pas besoin de sonner l’alarme pour l’instant. Espérons le meilleur pour Sabitzer dans sa convalescence et de le retrouver sur le terrain au plus vite !