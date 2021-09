Mise à jour sur les blessures: Marcel Sabitzer se blesse au bras, Serge Gnabry est soigné et Kingsley Coman retourne à l’entraînement

Mauvaise nouvelle sur le front des blessures du Bayern Munich (quoi d’autre de nouveau?) – Marcel Sabitzer a dû arrêter l’entraînement après une méchante collision avec Michael Cuisance. Selon Torben Hoffmann de Sky, le milieu de terrain autrichien s’est blessé au bras et a dû interrompre un peu l’entraînement pour se faire soigner.

Heureusement, la locomotion de Sabitzer n’a pas été altérée de façon permanente et il a pu effectuer un certain nombre de sprints après avoir été soigné. Cependant, il reste à voir s’il sera disponible pour le choc de la Ligue des champions du Bayern contre le FC Barcelone dans quelques jours. Étant donné que Sabitzer a pu retourner sur le terrain, les fans du Bayern ont peut-être une raison d’être un peu optimiste, mais rien n’est figé pour le moment.

Il en va de même pour Serge Gnabry. Selon Hasan Salihamidžić, « ce sera proche. Il a (Gnabry) été soigné et se sent mieux, mais nous devons attendre et voir si c’est suffisant (pour mardi). Gnabry a été blessé lors de la victoire 4-1 du Bayern contre le RB Leipzig hier et a dû être remplacé par Jamal Musiala à la fin de la première mi-temps. Pour l’instant, la participation de Gnabry contre Barcelone semble légèrement moins probable que celle de Sabitzer, mais encore une fois, il faudra attendre et voir.

Passons maintenant à une bonne nouvelle: Bild a rapporté que Kingsley Coman, qui a été complètement exclu du match de Leipzig en raison d’une blessure, a rejoint l’entraînement de l’équipe et devrait être prêt pour le match de Barcelone. Cependant, avec Leroy Sané et Jamal Musiala dans la forme qu’ils ont montrée contre Leipzig, il ne semble pas probable que Coman puisse arracher une place de titulaire à l’un d’eux.

Dans l’ensemble, la liste des blessures du Bayern n’est pas courte, mais il semble y avoir suffisamment de place pour un peu d’optimisme concernant Sabitzer et Gnabry. Espérons que les deux seront de retour pour le voyage en Espagne, car Barcelone ne fait pas rire, avec ou sans Lionel Messi.