Mise à jour sur les blessures: Niklas Süle de retour à l’entraînement en équipe pour le Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Sule a été appelé pour le service international, mais l’entraîneur de l’équipe nationale allemande Joachim Low n’a pas pu compter sur lui en raison d’une blessure musculaire apparente.

En fin de compte, le grand homme a dû quitter l’équipe nationale et est retourné à Munich pour travailler sur son retour. Heureusement pour le Bayern et Niklas, la reprise n’a pas pris trop de temps. Niklas faisait déjà des progrès il y a quelques jours, et maintenant il est déjà de retour à l’entraînement avec le reste de l’équipe.

Cela signifie que Niklas Sule sera disponible pour le match décisif du Bayern Munich en Bundesliga contre le RB Leipzig. On ne sait pas si le joueur commencera contre Leipzig, mais c’est bien de l’avoir dans l’équipe, car il s’est avéré très utile, en particulier à l’arrière droit, étant donné que les performances de Bouna Sarr ont été décevantes. Avec Alphonso Davies et Jerome Boateng suspendus, les défenseurs sont à une prime pour le Bayern pour le moment.

Pendant ce temps, un autre revers pour le Bayern est que Robert Lewandowski manquera très probablement le match avec le RB Leipzig en raison d’une blessure au genou. Espérons qu’il sera avec l’équipe pour le match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.