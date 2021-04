Mise à jour sur les blessures: Robert Lewandowski du Bayern Munich à l’entraînement en équipe; Gnabry et Tolisso en entraînement léger

Pour terminer! L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, travaille sur son retour en équipe première alors qu’il poursuivait sa récupération aujourd’hui. L’attaquant polonais est absent depuis près d’un mois maintenant en raison d’une blessure subie en service international.

Lewandowski a subi des dommages au ligament collatéral du genou droit et a raté les matchs les plus importants du Bayern – le match de Ligue des champions contre le Paris Saint Germain. Mais il va enfin mieux, et Lewandowski sera très probablement à la disposition de Hansi Flick lors du match de samedi contre Mayence.

Lewandowski a encore quatre matchs pour battre le record de 40 buts de Gerd Muller. Robert a déclaré à FCBayern.com: «Je ne sais pas si je peux faire ça, mais j’espère que quand je serai de retour là-bas, je pourrai montrer mon niveau dès la première minute et marquer des buts tout de suite.

Serge Gnabry et Corentin Tolisso montrent leurs progrès

Encore de bonnes nouvelles pour les fans du Bayern! Serge Gnabry, qui a été mis à l’écart pendant deux semaines après avoir été testé positif sur Covid-19, a fait son retour sur les terrains d’entraînement aujourd’hui. Il a terminé quelques exercices de course à pied. Corentin Tolisso a également effectué ses premiers exercices de course à pied aujourd’hui, alors qu’il se remet lentement d’une rupture du tendon à la cuisse droite.