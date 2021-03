Mise à jour sur les statuts de Becky Lynch et Goldberg pour WWE WrestleMania 37

Comme c’est devenu la tradition avec la WWE, la saison de WrestleMania ramène leurs plus grandes stars.

Cependant, cette fois-ci, quelques grands noms seront assis sur la touche.

WWE Un an plus tard, la WWE amène enfin WrestleMania au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride

Le journaliste Dave Meltzer dit que ni Becky Lynch ni Goldberg ne se produiront à WrestleMania 37 les 10 et 11 avril.

Goldberg est apparu pour la dernière fois au Royal Rumble où il a échoué contre Drew McIntyre avec le titre de la WWE en jeu.

La légende de la WCW a un accord avec la WWE où il se produit deux fois par an et qui dure jusqu’en 2023. Avec une chance que la WWE revienne en Arabie saoudite plus tard cette année, ils le sauvent probablement pour cela.

WWE Goldberg a un bon accord à temps partiel avec la WWE

Lynch est sans aucun doute l’une des plus grandes stars que la WWE ait vues au cours de la dernière décennie et probablement la plus grande star féminine de tous les temps.

Elle a pris du temps loin de la WWE pour avoir un bébé avec son compatriote star de la WWE Seth Rollins, mais il ne fait aucun doute qu’elle reviendra à la WWE. Rollins l’a suggéré lui-même.

Meltzer avait déclaré que Lynch était « sur le chemin du retour à la WWE » après le Royal Rumble cette année, mais cela peut simplement indiquer qu’elle s’entraîne à nouveau.

Baby Roux est arrivé le 7 décembre 2020 et, tandis que Rollins retournait travailler au Royal Rumble, Lynch était à la maison avec l’enfant.

WWE Becky Lynch a atteint un nouveau niveau de célébrité pour les femmes à la WWE

Lynch a également partagé un peu de chagrin la semaine dernière avec la triste nouvelle du décès de son père.

L’Homme n’aurait jamais eu le temps de commencer un angle pour WrestleMania et a clairement beaucoup à faire, mais il y a toutes les chances qu’elle revienne au cours de l’année prochaine.

Par rapport à l’endroit où les rumeurs ont commencé pour Lynch et Goldberg; WrestleVotes avait déclaré que Goldberg était pratiquement un verrou pour l’événement plus tôt cette année, tandis que WrestleNews.co a suggéré l’année dernière que Becky Lynch et Ronda Rousey était l’événement principal prévu pour WM37. Le jour du Royal Rumble cette année, ils ont de nouveau affirmé qu’elle reviendrait bientôt.

Jusqu’à présent pour WrestleMania 37, tout ce que nous savons, c’est qu’Edge affrontera Roman Reigns et / ou Daniel Bryan, Bianca Belair affrontera Sasha Banks et Bobby Lashley est susceptible de défendre son titre WWE contre Drew McIntyre, bien que cela ne soit pas confirmé.