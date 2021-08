Mise à jour sur les transferts: les dernières informations sur les poursuites rumeurs du Bayern Munich de Marcel Sabitzer et Jonas Hofmann

Le temps presse pendant cette fenêtre de transfert et le Bayern Munich travaillerait dur dans les coulisses sur un certain nombre d’accords pour des joueurs comme Marcel Sabitzer du RB Leipzig et le duo Borussia Mönchengladbach de Jonas Hofmann et Matthias Ginter.

Nous savons déjà où en sont les choses sur Ginter, mais qu’en est-il de Sabitzer et Hofmann ? Et bien voilà :

Sabitzer

Selon Florian Plettenberg de Sport1 (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les pourparlers de Sabitzer entrent dans la “phase chaude”, mais le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic n’a pas encore eu de discussions avec RB Leipzig (Note de l’éditeur : Pourquoi?). Plettenberg, cependant, dit que tout le monde, de Sabitzer au Bayern en passant par Leipzig, souhaite que l’accord soit conclu, mais cela dépend si les Bavarois paieront ou non le prix demandé par Die Roten Bullen, qui ne sera que de 12 à 13 millions d’euros.

Perspectives: Si cela est vrai, le Bayern Munich doit réévaluer sa stratégie. Sabitzer pour cette somme modique est un VOL.

Hofmann

Alors que l’histoire de Hofmann n’a éclaté que cette semaine, elle remonte à près de deux semaines lorsque Julian Nagelsmann a eu une conversation en tête-à-tête avec l’homme de Gladbach. Cela aussi se résume au prix selon Plettenberg, où Gladbach vendrait Hofmann pour toute offre d’environ 20 millions d’euros :

Christian Falk de Sport Bild (via @iMiaSanMia) rapporte également que le Bayern Munich a également convenu de conditions personnelles avec Hofmann.

Finalement…

Per Plettenberg (via @iMiaSanMia), le Bayern Munich n’investira probablement pas à la fois dans Sabitzer et Hofmann pendant cette fenêtre car ils craignent que les frais combinés dépassent 30 millions d’euros.

Analyse BFW

En termes simples, si le Bayern Munich peut obtenir deux joueurs que Julian Nagelsmann veut vraiment pour un prix combiné compris entre 30 et 35 millions d’euros – et ne le fait pas – ce sera une opportunité perdue.