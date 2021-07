Mise à jour sur les voyages dans le métro de Delhi : seulement 20 % de places assises sans possibilité de se tenir debout à l’intérieur des trains, précise le DMRC

in

Pour conseiller et empêcher les passagers de le faire, des escouades volantes régulières effectueront également un contrôle aléatoire dans les couloirs.

Mise à jour sur les voyages dans le métro de Delhi : récemment, certains tweets/vidéos/photos sont devenus viraux dans lesquels on voit des navetteurs se tenir à l’intérieur du métro malgré l’absence de règle de déplacement conforme aux directives révisées, entrées en vigueur hier. À cet égard, une déclaration a été publiée par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) indiquant que de nombreux passagers ne sont toujours pas pleinement conscients du fait que le réseau du métro de Delhi n’offre que 20 pour cent de sa capacité de passagers à l’intérieur d’une rame de métro et pas à 100 pour cent comme c’est l’impression générale qui a été créée parmi les navetteurs au cours des deux derniers jours à travers divers reportages. Selon DMRC, certains passagers ont encore l’impression qu’à l’intérieur d’une rame de métro, les sièges alternatifs ne doivent pas être occupés et préfèrent voyager debout.

Déclaration du DMRC sur certaines photos/vidéos devenues virales dans lesquelles on voit que des gens se tiennent à l’intérieur du train bien qu’aucun déplacement debout ne soit autorisé conformément aux directives révisées qui entrent en vigueur à partir d’aujourd’hui. Pour lire la déclaration complète, cliquez ici : https://t.co/5QciJHdaO8 — Delhi Metro Rail Corporation I मास्क पहनें???? (@OfficialDMRC) 26 juillet 2021

La société a remarqué une telle situation survenant aux heures de pointe du matin. Ainsi, afin d’éviter que cette situation ne se reproduise, le DMRC renforcera encore son entrée réglementée. En outre, il conseille également aux navetteurs du métro d’occuper les sièges (tous) uniquement pendant le voyage et de s’abstenir de se tenir debout pendant le voyage car cela n’est toujours pas autorisé selon les directives des autorités concernées. En outre, pour conseiller et empêcher les passagers de le faire, des équipes volantes régulières effectueront également un contrôle aléatoire dans les couloirs, a déclaré DMRC.

Dans la déclaration, le DMRC a de nouveau précisé qu’à l’heure actuelle, le métro de Delhi n’est autorisé à autoriser que 20 % de sa capacité en passagers d’un train, ce qui correspond à la capacité totale en sièges et non à 100 % du service complet. Cette stipulation laisse à la société une capacité de passagers très limitée, bien que le métro de Delhi fournisse des services complets en termes de trains, de trajets ainsi que de fréquence, comme c’était le cas à l’époque pré-Covid. Par conséquent, les navetteurs du métro ont été invités par le DMRC à utiliser les services du métro de Delhi uniquement lorsque cela est absolument nécessaire pour se conformer aux directives de voyage en vigueur, ajoute le communiqué.

