Mise à jour sur l’état du comédien après une chirurgie du cancer du poumon

Kathy Griffin a annoncé lundi qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon et qu’elle subirait une intervention chirurgicale le même jour. Maintenant, les représentants du comédien ont fourni une mise à jour sur son état. Selon Variety, l’un des représentants de Griffin a confirmé que l’ancienne actrice de Suddenly Susan est sortie de chirurgie et se rétablit. On dit que l’opération s’est bien passée et que Griffin se repose un peu.

Quelques heures seulement avant son opération, Griffin s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec ses fans et ses abonnés. “Je dois vous dire quelque chose. J’ai un cancer. Je suis sur le point d’être opéré pour me faire retirer la moitié de mon poumon gauche. Oui, j’ai un cancer du poumon même si je n’ai jamais fumé !” a-t-elle écrit lundi dans un article partagé sur ses comptes Twitter et Instagram. “Les médecins sont très optimistes car il s’agit de la première étape et contenu dans mon poumon gauche. J’espère qu’il n’y aura pas de chimiothérapie ni de radiothérapie après cela et que ma respiration devrait fonctionner normalement.”

Griffin a poursuivi: “Je devrais être opérationnel comme d’habitude dans un mois ou moins. Cela fait quatre ans que j’essaie de retourner au travail, de vous faire rire et de vous divertir, mais ça va aller. ” Elle a ensuite ajouté: “Bien sûr, je suis complètement vacciné contre Covid. Les conséquences d’une non-vaccination auraient été encore plus graves.”

Concluant sa déclaration, Griffin a encouragé ses fans à “s’il vous plaît rester à jour sur vos examens médicaux. Cela vous sauvera la vie.” Elle a ensuite signé la déclaration, “XXOO, KG.”

Griffin a depuis reçu une vague de soutien écrasante de la part de fans et d’amis célèbres, dont beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur amour au comédien lauréat d’un Grammy. “Tu es un combattant. Le cancer n’a aucune chance !” s’est exclamée la comédienne Sarah Silverman dans un tweet.

“Mon cœur est avec toi, mon ami. C’est dur mais tu es plus dur. Tout mon soutien et mon amour sont avec toi”, a tweeté l’actrice Amber Heard à Griffin. “Je vous envoie toutes de bonnes pensées Kathy. J’y suis allé et c’est effrayant”, a ajouté Ben Stiller, qui a travaillé avec Griffin sur la comédie noire de 1996 The Cable Guy. “La détection précoce est si importante, et partager cela sauve des vies. Vous serez plus fort pour cela.”